06 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bartın TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA | Bartın, Merkez, Amasra, Kozcağız TOKİ İSİM LİSTESİ | Bartın TOKİ kura çekilişi sonuçları

Bartın TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA | Bartın, Merkez, Amasra, Kozcağız TOKİ İSİM LİSTESİ | Bartın TOKİ kura çekilişi sonuçları

TOKİ Bartın kura sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı sıklıkla araştırılmaya başlandı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında inşaa edilecek olan 250 bin konutun hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri kademeli bir şekilde sürüyor. Peki Bartın, Merkez, Amasra, Kozcağız TOKİ isim listesi açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 11:53
  • 1
  • 19
Bartın TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA | Bartın, Merkez, Amasra, Kozcağız TOKİ İSİM LİSTESİ | Bartın TOKİ kura çekilişi sonuçları

TOKİ Bartın kura çekimi 6 Aralık saat 10:00 itibarıyla açıklanmaya başlayacak. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gözü TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında inşaa edilecek 2+1,3+1 evlerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi sonuçlarında. Peki TOKİ Bartın kura sonuçları açıklandı mı? Bartın, Merkez, Amasra, Kozcağız TOKİ isim listesi nasıl öğrenilir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Bartın TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA | Bartın, Merkez, Amasra, Kozcağız TOKİ İSİM LİSTESİ | Bartın TOKİ kura çekilişi sonuçları

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bugün saat 10:00'da başlayacak olan Bartın TOKİ kura çekimini canlı olarak aşağıdaki linlere tıklayarak izleyebilirsiniz.

TOKİ BARTIN YOUTUBE CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN!

  • 3
  • 19
Bartın TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA | Bartın, Merkez, Amasra, Kozcağız TOKİ İSİM LİSTESİ | Bartın TOKİ kura çekilişi sonuçları

TOKİ BARTIN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

3 ilçede toplamda 850 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Bartın kura çekimi 6 Aralık 2022 tarihinde bugün çekilecek. Belirtilen tarihte saat 10.00'da başlayan kura Bartın Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda olacak.

  • 4
  • 19
Bartın TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA | Bartın, Merkez, Amasra, Kozcağız TOKİ İSİM LİSTESİ | Bartın TOKİ kura çekilişi sonuçları

TOKİ BARTIN KONUTLARI NEREDE?

İşte TOKİ Bartın evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

BARTIN MERKEZ: 400 konut

  • 5
  • 19
Bartın TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA | Bartın, Merkez, Amasra, Kozcağız TOKİ İSİM LİSTESİ | Bartın TOKİ kura çekilişi sonuçları

BARTIN AMASRA: 100