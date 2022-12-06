Bartın TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA | Bartın, Merkez, Amasra, Kozcağız TOKİ İSİM LİSTESİ | Bartın TOKİ kura çekilişi sonuçları

TOKİ Bartın kura sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı sıklıkla araştırılmaya başlandı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında inşaa edilecek olan 250 bin konutun hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri kademeli bir şekilde sürüyor. Peki Bartın, Merkez, Amasra, Kozcağız TOKİ isim listesi açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?