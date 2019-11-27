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TOKİ hangi illerde kurasız 335 TL taksitle ev satacak? TOKİ dar gelirli konut başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ 22 ilde dev bir kampanyaya daha imza atıyor. Dar gelirli yüz binlerce aileyi ev sahibi yapan TOKİ, sosyal konut çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda 22 ilde kura ve çekiliş olmadan ev satışı başlıyor. Şartları yerine getirenler başvuru önceliğine göre ev sahibi olacak. 20 yıla kadar vade seçeneğinin verileceği projede kira ücretinden bile daha düşük ücretlerle taksit ödenecek. Taksitler 335 TL'den başlıyor. Projede peşinatlar da oldukça düşük olacak. Peki, TOKİ 335 TL taksitle nerede ev satacak? TOKİ kurasız ev başvuru şartları neler? TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ evleri kiralanabilir mi? TOKİ evi satılabilir mi? İşte TOKİ projelerine dair detaylar...

Giriş Tarihi: 27.11.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 10:27
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TOKİ hangi illerde kurasız 335 TL taksitle ev satacak? TOKİ dar gelirli konut başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ, 50 bin sosyal konut projesini tamamlamasının ardından farklı projelerle daha fazla dar gelirli vatandaşa ulaşmak istiyor. Kiradan daha düşük taksitlerle binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ, genelde kura ile ev sahiplerini belirliyor. Ancak durum bu kez farklı. TOKİ, 22 ilde projelerini başlatacağını duyurdu. Üstelik evler yine kira öder gibi 20 yıl vade ile verilecek ama kura veya çekiliş yapılmayacak. Adaylar tamamen başuru önceliğine göre ev sahibi yapılacak. Peki, TOKİ kurasız konut projeleri nerede yapılacak, şartlar neler? İşte merak edilen soruların detayları...

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TOKİ hangi illerde kurasız 335 TL taksitle ev satacak? TOKİ dar gelirli konut başvurusu nasıl yapılır?

96 BİN TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATILACAK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık satış yöntemi ile satışa sunulan konutların başvuruları devam ediyor. 22 ilde bin 903 konut, başvuru önceliğine göre açık satış ile satılıyor. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 96 bin liradan, taksitleri ise 335 liradan başlıyor.

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TOKİ hangi illerde kurasız 335 TL taksitle ev satacak? TOKİ dar gelirli konut başvurusu nasıl yapılır?

31 ARALIK'TA SONA ERECEK

TOKİ, konutları kurasız ve başvuru önceliğine göre satıyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar 31 Aralık tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabilecekler.

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TOKİ hangi illerde kurasız 335 TL taksitle ev satacak? TOKİ dar gelirli konut başvurusu nasıl yapılır?

PROJEDEN EV ALMANIN ŞARTLARI NELER?

TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunmuş olduğu 2+1 konutlara başvuru yapacak vatandaşların daha hiç konut sahibi olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor.

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TOKİ hangi illerde kurasız 335 TL taksitle ev satacak? TOKİ dar gelirli konut başvurusu nasıl yapılır?

Bu kişilerde 25 yaşını doldurma şartı da aranıyor. Ayrıca başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması ve aylık hane halkı gelirinin, net 5 bin 500 TL'den fazla olmaması gerekiyor.