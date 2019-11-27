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Borçlanma ile erken emekli olacaklar dikkat! 2019 doğum borçlanması, askerlik borçlanması ücreti ne kadar?

Borçlanma ile erken emekli olmak mümkün. Emeklilik yaşını doldurmuş ancak prim eksiği bulunanlar doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ile açıklarını tamamlayabiliyor. Erkekler askerlik yaptığı süreyi borçlanabilirken, kadınlar 3 çocuk doğumuna kadar borçlanabiliyor. Borçlanmalar toplu olarak da ödenebiliyor. Her yıl borçlanma ücreti farklılıklar gösteriyor. Asgari ücret zammı borçlanma tablosunu da etkiliyor. 31 Aralık 2019'a kadar borçlanma ödemesi yapacak olanlar 2020'de borçlanacak olanlardan daha ucuza emekli olabilir. Peki, 2019 doğum borçlanması, askerlik borçlanması ücreti ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 27.11.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 09:52
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Borçlanma ile erken emekli olacaklar dikkat! 2019 doğum borçlanması, askerlik borçlanması ücreti ne kadar?

Erken emeklilik yüz binlerce kişinin hayali... Yaş nedeniyle emekli olamayanlar EYT düzenlemesi bekliyor. Ancak EYT şimdilik ok da olası görülmüyor. EYT için her türlü araştırma ve formül denenirken, maliyetlerde düşüş sağlanamadı. Ancak prim eksiği nedeniyle emekli olamayanlar, yaşa takılanlara göre daha şanslı. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve yıpranma hakkı ile prim eksikleri kolayca tamamlanabiliyor. Toplu ödeme ile emekli maaşı bağlanabiliyor. Birçok kişinin başvurduğu borçlanmalar yıl aşırı fiyat farklılıkları gösteriyor. 31 Aralık'a kadar toplu ödeme yapanlar daha ucuza emekli olacak. Peki, doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ücreti ne kadar? İşte detaylar...

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Borçlanma ile erken emekli olacaklar dikkat! 2019 doğum borçlanması, askerlik borçlanması ücreti ne kadar?

BORÇLANMA MALİYETİ BU YIL 27.28 TL

Askerlik ve doğum borçlanması yaparak, emekliliğini erkene çekmek isteyenler sene sonuna kadar ucuz borçlanabilir. Bu yıl için günlük 27.28 lira ödeyerek hizmet borçlanması yapılabilir. 2020'de asgari ücret artacağından askerlik ve doğum borçlanmasının da maliyeti yükselecek.

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Borçlanma ile erken emekli olacaklar dikkat! 2019 doğum borçlanması, askerlik borçlanması ücreti ne kadar?

Yılın son günleri yaklaşıyor, askerlik ve doğum borçlanması yapacak olanlar sene sonuna kadar ucuz borçlanabilirler. Neye göre ucuz? 2020'ye göre. Borçlanma demek, sigortalıların, çalışamadıkları döneme ait sosyal güvenlik primlerini, sonradan borçlanarak ödemesi anlamına geliyor.

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Borçlanma ile erken emekli olacaklar dikkat! 2019 doğum borçlanması, askerlik borçlanması ücreti ne kadar?

Buna da hizmet borçlanması deniyor ve çalışanlara bu hak tanınıyor. Hizmet borçlanması yapılarak, emeklilikte ödenmesi gereken prim gün sayısını öne çekmek ve bu sayede de erken emekli olmak mümkün.

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Borçlanma ile erken emekli olacaklar dikkat! 2019 doğum borçlanması, askerlik borçlanması ücreti ne kadar?

İster SSK'lı çalışın, ister memur statüsünde, isterse de Bağ-Kurlu olun tüm çalışanlar borçlanabilir. Bu çerçevede de çalışan kadınlar doğum borçlanması ve erkekler de askerlik borçlanması yapabilir. Bunların dışında Türk vatandaşları, yurtdışında çalıştıkları süreleri de belli şartlar içinde borçlanabiliyorlar ama geçtiğimiz aylarda yapılan yani bir düzenleme ile gurbetçilerin borçlanma şartları ağırlaştırıldı; dolayısıyla bu konuya şimdilik girmeyeceğim.