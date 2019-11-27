Borçlanma ile erken emekli olacaklar dikkat! 2019 doğum borçlanması, askerlik borçlanması ücreti ne kadar?

Borçlanma ile erken emekli olmak mümkün. Emeklilik yaşını doldurmuş ancak prim eksiği bulunanlar doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ile açıklarını tamamlayabiliyor. Erkekler askerlik yaptığı süreyi borçlanabilirken, kadınlar 3 çocuk doğumuna kadar borçlanabiliyor. Borçlanmalar toplu olarak da ödenebiliyor. Her yıl borçlanma ücreti farklılıklar gösteriyor. Asgari ücret zammı borçlanma tablosunu da etkiliyor. 31 Aralık 2019'a kadar borçlanma ödemesi yapacak olanlar 2020'de borçlanacak olanlardan daha ucuza emekli olabilir. Peki, 2019 doğum borçlanması, askerlik borçlanması ücreti ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 27.11.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 09:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





