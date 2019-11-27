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Ev kadınlarına son dakika emeklilik müjdesi! Ev kadınları nasıl emekli olabilir?

Ev kadınlarına emeklilik müjdesi geldi. Günümüzde birçok kadın üretim ekonomisine katkı vermek için farklı meslek gruplarında çalışıyor. Kadınların çalışma hayatına katılması için birçok teşvik sunuluyor. İş hayatına katılmayan ev hanımları ise, ev ekonomisine çeşitli yollarla katkı sunmaya çalışıyor. Kimisi bahçe ürünlerini satıyor, kimi ise el işi çalışmalarını satıyor. Ancak ev hanımlarının sigortası olmadığı için emeklilik şansı bulunmuyor. Halbuki, ailesini geçindiren bu kadınların düşük primle emekli olma hakları var. Peki, ev kadınları nasıl emekli olabilir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.11.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 12:20
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Ev kadınlarına son dakika emeklilik müjdesi! Ev kadınları nasıl emekli olabilir?

Ülkemizde milyonlarca kadın sigortalı işlerde çalışmıyor. Ancak el işleri, bahçe ürünleri gibi çalışmaları ile ev ekonomisine katkıda bulunuyor hatta evi tek geçindiren konumunda olabiliyor. Hükümet kadınların emekliliğine ve iş yaşamına katılımına büyük önem veriyor. Bu konuda birçok imkan ve teşvik bulunuyor. Bunlardan biri de ev kadınlarının kolayca emekli olabilmesi... İşte konuyla ilgili detaylar...

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Ev kadınlarına son dakika emeklilik müjdesi! Ev kadınları nasıl emekli olabilir?

EMEKLİLİK İÇİN İKİ YOL VAR

İsteğe bağlı sigorta

Ev kadınları Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurarak, sigortalı olabiliyor, düzenli prim ödeyerek, emeklilik hakkını da alabiliyor. Sigortalılık süresi ise SGK'ya yapılan başvurunun kayıtlara geçmesi ile başlıyor. Ödenecek prim için altı ve üst sınır var. En az ödenecek prim, brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar.

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Ev kadınlarına son dakika emeklilik müjdesi! Ev kadınları nasıl emekli olabilir?

2019 yılında ödenecek aylık en az 815.6 lira. Bunun yüzde 20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, yüzde 12'si ise genel sağlık sigortası primidir. İsteğe bağlı sigorta yaptıranlar devletin sunduğu tüm sağlık hizmetlerinden de yararlanabiliyor.

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Ev kadınlarına son dakika emeklilik müjdesi! Ev kadınları nasıl emekli olabilir?

Yaş haddinden...

Peki, isteğe bağlı sigortalı olan ev kadınları ne zaman emekli olur? İsteğe bağlı sigortalılık Bağkur'lu kapsamında değerlendiriliyor ve emeklilik için de Bağkur şartları uygulanıyor.

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Ev kadınlarına son dakika emeklilik müjdesi! Ev kadınları nasıl emekli olabilir?

Bugün isteğe bağlı emeklilik sistemine giren bir ev kadını, 9.000 gün prim ödemek durumunda. Bunun bir de yaş haddi var. 1 Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanlar 5.400 gün prim ödeyerek 61 yaşında emekli olabiliyor.