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TOKİ HAFTALIK KURA TAKVİMİ: Sıra Karadeniz'de! Hangi iller var? Samsun, Ordu, Giresun, Tokat...
TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında inşaa edilecek 250 bin konutun hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişlerinde 4. etap başlıyor. TOKİ'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımla birlikte vatandaşlar 4. etapta hangi illerin kura çekimi olacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki 12-19 Aralık haftalık TOKİ kura takviminde hangi iller var?