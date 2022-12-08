TOKİ HAFTALIK KURA TAKVİMİ: Sıra Karadeniz'de! Hangi iller var? Samsun, Ordu, Giresun, Tokat...

TOKİ haftalık kura takvimi vatandaşlar tarafından sıklıkla merak ediliyor. TOKİ tarafından duyurulan yeni 12-19 Aralık TOKİ kura takviminde sıra Sivas ve Karadeniz Bölgesindeki illere geldi. Peki TOKİ haftalık kura takvimi belli oldu mu? 12-19 Aralık haftalık TOKİ kura takviminde hangi iller var? İşte TOKİ 12-19 Aralık kura takvimi...