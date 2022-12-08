08 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOKİ HAFTALIK KURA TAKVİMİ: Sıra Karadeniz'de! Hangi iller var? Samsun, Ordu, Giresun, Tokat...

TOKİ HAFTALIK KURA TAKVİMİ: Sıra Karadeniz'de! Hangi iller var? Samsun, Ordu, Giresun, Tokat...

TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında inşaa edilecek 250 bin konutun hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişlerinde 4. etap başlıyor. TOKİ'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımla birlikte vatandaşlar 4. etapta hangi illerin kura çekimi olacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki 12-19 Aralık haftalık TOKİ kura takviminde hangi iller var?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 11:27
  • 1
  • 15
TOKİ HAFTALIK KURA TAKVİMİ: Sıra Karadeniz’de! Hangi iller var?

TOKİ haftalık kura takvimi vatandaşlar tarafından sıklıkla merak ediliyor. TOKİ tarafından duyurulan yeni 12-19 Aralık TOKİ kura takviminde sıra Sivas ve Karadeniz Bölgesindeki illere geldi. Peki TOKİ haftalık kura takvimi belli oldu mu? 12-19 Aralık haftalık TOKİ kura takviminde hangi iller var? İşte TOKİ 12-19 Aralık kura takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
TOKİ HAFTALIK KURA TAKVİMİ: Sıra Karadeniz’de! Hangi iller var?

TOKİ 4. ETAP KURA ÇEKİMİ

TOKİ Sosyal Konut projesinde 4. etap sosyal konut kura çekilişi 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.

  • 3
  • 15
TOKİ HAFTALIK KURA TAKVİMİ: Sıra Karadeniz’de! Hangi iller var?

TOKİ 12-19 ARALIK HAFTASI KURA TAKVİMİ

12-14 ARALIK: Samsun 4 bin 450 konut

  • 4
  • 15
TOKİ HAFTALIK KURA TAKVİMİ: Sıra Karadeniz’de! Hangi iller var?

13 ARALIK: Amasya bin 150 konut

14-15 ARALIK: Ordu 2 bin 50 konut

  • 5
  • 15
TOKİ HAFTALIK KURA TAKVİMİ: Sıra Karadeniz’de! Hangi iller var?

16-18 ARALIK: Sivas 2 bin 706 konut

17 ARALIK: Giresun bin 550 konut

19 ARALIK: Tokat bin 500 konut