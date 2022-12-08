İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! 2022 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? TC kimlik numarası, doğum günü tarihi...

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanan İBB burs başvuru sonuçlarıyla ilgili bu yıl için henüz bir açıklama yapıldı.İBB burs başvuru sonuçlarının bu yıl aralık ayının son haftalarına doğru açıklanması bekleniyor.