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İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! 2022 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? TC kimlik numarası, doğum günü tarihi...
İBB burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı.Binlerce ihtiyaç sahibi öğrencinin heyecanla beklediği İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, İBB burs sonuçları hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 08.12.2022 11:02Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 11:05