11 Aralık 2022, Pazar
İŞKUR Sağlık Bakanlığı NİHAİ LİSTE: Ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 bin 300 personel için İŞKUR üzerinden iş ilanı yayımladı. Açılan pozisyonlarda iş sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş kura çekilişinin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı nihai liste ne zaman açıklanacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 11.12.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 09:46
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