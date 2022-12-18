18 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOKİ GÜMÜŞHANE KURA SONUCU: Gümüşhane TOKİ 398 konut kura CANLI İZLE! Kürtün, Merkez, Özkürtün, Köse NİHAİ İSİM LİSTESİ

TOKİ GÜMÜŞHANE KURA SONUCU: Gümüşhane TOKİ 398 konut kura CANLI İZLE! Kürtün, Merkez, Özkürtün, Köse NİHAİ İSİM LİSTESİ

Gümüşhane TOKİ sonuçları ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında devam eden kuralar ile hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Kürtün, Özkürtün, Merkez, Köse ve Merkez Arzularkabaköy ilçelerinin kura çekilişi 18 Aralık saat 10:00'da belli olacak. Peki Gümüşhane TOKİ kura osnuçları belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.12.2022 09:11 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 09:21
  • 1
  • 9
TOKİ GÜMÜŞHANE KURA SONUCU: Gümüşhane TOKİ 398 konut kura CANLI İZLE! Kürtün, Merkez, Özkürtün, Köse NİHAİ İSİM LİSTESİ

TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi tüm hızıyla sürüyor. TOKİ Gümüşhane 2+1, 3+1 dairelerin kura çekimi 18 Aralık Pazar günü saat 10:00'da belli olacak. Proje kapsamında Gümüşhane'de toplam 398 konut inşaa edilecek. 4 ilçe için gerçekleşecek kura çekimi ise bir günde tamamlanacak. Peki TOKİ Gümüşhane kura çekimi ne zaman?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
TOKİ GÜMÜŞHANE KURA SONUCU: Gümüşhane TOKİ 398 konut kura CANLI İZLE! Kürtün, Merkez, Özkürtün, Köse NİHAİ İSİM LİSTESİ

18 ARALIK TOKİ GÜMÜŞHANE CANLI İZLE!

  • 3
  • 9
TOKİ GÜMÜŞHANE KURA SONUCU: Gümüşhane TOKİ 398 konut kura CANLI İZLE! Kürtün, Merkez, Özkürtün, Köse NİHAİ İSİM LİSTESİ

GÜMÜŞHANE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Gümüşhane TOKİ kura çekilişi 18 Aralık 2022 Pazar günü saat 10:00'da başlayacak. Noter huzurunda çekilecek olan kuralar İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılacak.

  • 4
  • 9
TOKİ GÜMÜŞHANE KURA SONUCU: Gümüşhane TOKİ 398 konut kura CANLI İZLE! Kürtün, Merkez, Özkürtün, Köse NİHAİ İSİM LİSTESİ

HANGİ İLÇELERE KAÇ KONUT YAPILACAK?

*KÖSE 4. ETAP 54 KONUT

  • 5
  • 9
TOKİ GÜMÜŞHANE KURA SONUCU: Gümüşhane TOKİ 398 konut kura CANLI İZLE! Kürtün, Merkez, Özkürtün, Köse NİHAİ İSİM LİSTESİ

*KÜRTÜN 44 KONUT