TOKİ GÜMÜŞHANE KURA SONUCU: Gümüşhane TOKİ 398 konut kura CANLI İZLE! Kürtün, Merkez, Özkürtün, Köse NİHAİ İSİM LİSTESİ

Gümüşhane TOKİ sonuçları ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında devam eden kuralar ile hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Kürtün, Özkürtün, Merkez, Köse ve Merkez Arzularkabaköy ilçelerinin kura çekilişi 18 Aralık saat 10:00'da belli olacak. Peki Gümüşhane TOKİ kura osnuçları belli oldu mu?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 18.12.2022 09:11 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 09:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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