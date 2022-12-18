Hükümet hizmet muhalefet mağduriyet peşinde! İşte 2023'e damgasını vuracak 13 dev proje

Hükümet seçim öncesi yapmış olduğu tarihi projelerine yenilerini eklemeye, devam edenleri bitirmeye çalışırken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 6'lı masanın halkı mağdur edişleri dikkat çekti. AK Parti'nin 2023 yılı içinde de hizmet yarışı devam edecek ve doğalgazdan nükleere, ulaşımdan yapay zekaya kadar 13 büyük yatırım daha vatandaşın hizmetine sunulacak.