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Haberler Galeri Hükümet hizmet muhalefet mağduriyet peşinde! İşte 2023'e damgasını vuracak 13 dev proje

Hükümet hizmet muhalefet mağduriyet peşinde! İşte 2023'e damgasını vuracak 13 dev proje

Hükümet seçim öncesi yapmış olduğu tarihi projelerine yenilerini eklemeye, devam edenleri bitirmeye çalışırken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 6'lı masanın halkı mağdur edişleri dikkat çekti. AK Parti'nin 2023 yılı içinde de hizmet yarışı devam edecek ve doğalgazdan nükleere, ulaşımdan yapay zekaya kadar 13 büyük yatırım daha vatandaşın hizmetine sunulacak.

Giriş Tarihi: 18.12.2022 08:58 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 09:04
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Hükümet hizmet muhalefet mağduriyet peşinde! İşte 2023’e damgasını vuracak 13 dev proje

TBMM Genel Kurulu'nda bütçenin son görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılı bütçesinin TBMM'ye sunulması ve kabulü arasında geçen 2 aylık sürede hizmete giren projelerin listesini verirken, Türkiye Yüzyılı programı kapsamında 2023 yılında hayata geçecek olanları da tek tek sıraladı.

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Hükümet hizmet muhalefet mağduriyet peşinde! İşte 2023’e damgasını vuracak 13 dev proje

İşte o 13 dev proje:

TOGG YOLLARDA
Elektrikli araç piyasasında küresel marka olma hedefiyle hayata geçirilen ve nesnelerin interneti altyapısına sahip olan yerli otomobil TOGG, 2023 Mart ayında yollarda olacak.

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Hükümet hizmet muhalefet mağduriyet peşinde! İşte 2023’e damgasını vuracak 13 dev proje

İLK HABERLEŞME UYDUSU
Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat-6A'nın üretim ve entegrasyon faaliyetleri tamamlandı, yörüngesine fırlatılacak.

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Hükümet hizmet muhalefet mağduriyet peşinde! İşte 2023’e damgasını vuracak 13 dev proje

İMECE DE FIRTILATILIYOR
İlk milli gözlem uydusu İmece'nin uçuş modeli testlerine başlandı, önümüzdeki yıl yörüngesinde olacak.

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Hükümet hizmet muhalefet mağduriyet peşinde! İşte 2023’e damgasını vuracak 13 dev proje

MODEL FABRİKALAR
Başta KOBİ'ler olmak üzere imalat sanayi işletmelerinin verimlilik artışlarına önemli katkılar sunan Model Fabrikaları Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya illerinde açılacak.