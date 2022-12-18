18 Aralık 2022, Pazar
Hükümet hizmet muhalefet mağduriyet peşinde! İşte 2023'e damgasını vuracak 13 dev proje
Hükümet seçim öncesi yapmış olduğu tarihi projelerine yenilerini eklemeye, devam edenleri bitirmeye çalışırken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 6'lı masanın halkı mağdur edişleri dikkat çekti. AK Parti'nin 2023 yılı içinde de hizmet yarışı devam edecek ve doğalgazdan nükleere, ulaşımdan yapay zekaya kadar 13 büyük yatırım daha vatandaşın hizmetine sunulacak.
Giriş Tarihi: 18.12.2022 08:58 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 09:04
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