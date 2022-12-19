Tarım Kredi Marketlerde YILBAŞI İNDİRİMLERİ: 18-31 Aralık yeni yıl kataloğu! Fıstık, Badem, Cips ve içecekler 9,90 TL'den başlayan fiyatlarla...

Tarım Kredi Market indrimli kataloglar düzenli olarak takip edilip araştırılıyor. Enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşa yardımcı indirimler Tarım Kredi Marketlerde tüm hızıyla sürerken yeni yıl kampanyası da duyuruldu. Pekin ördeğinden kuru yemişe ve daha pek çok üründe yılbaşı kampanyası başladı. Peki Tarım Kredi Market indirimli ürün listesinde neler var?