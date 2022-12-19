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Haberler Galeri Tarım Kredi Marketlerde YILBAŞI İNDİRİMLERİ: 18-31 Aralık yeni yıl kataloğu! Fıstık, Badem, Cips ve içecekler 9,90 TL'den başlayan fiyatlarla...

Tarım Kredi Marketlerde YILBAŞI İNDİRİMLERİ: 18-31 Aralık yeni yıl kataloğu! Fıstık, Badem, Cips ve içecekler 9,90 TL'den başlayan fiyatlarla...

Tarım Kredi Market indrimli kataloglar düzenli olarak takip edilip araştırılıyor. Enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşa yardımcı indirimler Tarım Kredi Marketlerde tüm hızıyla sürerken yeni yıl kampanyası da duyuruldu. Pekin ördeğinden kuru yemişe ve daha pek çok üründe yılbaşı kampanyası başladı. Peki Tarım Kredi Market indirimli ürün listesinde neler var?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 15:36
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Tarım Kredi Marketlerde YILBAŞI İNDİRİMLERİ: 18-31 Aralık yeni yıl kataloğu! Fıstık, Badem, Cips ve içecekler 9,90 TL’den başlayan fiyatlarla...

Tarım Kredi Marketlerde dev yılbaşı indirimleri başladı. Yeni yıl Kooperatif Marketler'le bereket yılı sloganı ile başlatılan kampanya dahilinde birçok ürünün fiyatı düştü. Pekin ördeği 136.90, cips 11.45, çerez 12.90, soğuk çay 8.90'tl'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. İşte 18-31 Aralık Tarım Kredi Market indirim katalogu ürün ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Marketlerde YILBAŞI İNDİRİMLERİ: 18-31 Aralık yeni yıl kataloğu! Fıstık, Badem, Cips ve içecekler 9,90 TL’den başlayan fiyatlarla...

Pizza Çeşitleri 42.90 TL

İşkembe Çorbası 39.90 TL

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Tarım Kredi Marketlerde YILBAŞI İNDİRİMLERİ: 18-31 Aralık yeni yıl kataloğu! Fıstık, Badem, Cips ve içecekler 9,90 TL’den başlayan fiyatlarla...

Pizza Çeşitleri 39.90 TL

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Tarım Kredi Marketlerde YILBAŞI İNDİRİMLERİ: 18-31 Aralık yeni yıl kataloğu! Fıstık, Badem, Cips ve içecekler 9,90 TL’den başlayan fiyatlarla...

Fırın Torbası 8.50 TL

Pişirme Kağıdı 8.95 TL

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Tarım Kredi Marketlerde YILBAŞI İNDİRİMLERİ: 18-31 Aralık yeni yıl kataloğu! Fıstık, Badem, Cips ve içecekler 9,90 TL’den başlayan fiyatlarla...

Gövde Tavuk 32.00 TL