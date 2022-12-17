TOKİ Gümüşhane kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Gümüşhane TOKİ sonuçları ne zaman, saat kaçta? Köse, Kürtün, Merkez... TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı devam ederken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında yayınlanan yeni TOKİ kura takvimi tarihleri güncellendi. TOKİ kura takvimi listesinde yer alan Gümüşhane kura çekimi detayları başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gümüşhane kura çekimi 5 ilçe için canlı yayında yapılacak. Peki, Gümüşhane TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi ilçelerde? İşte, detaylar...