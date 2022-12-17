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Haberler Galeri TOKİ Gümüşhane kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Gümüşhane TOKİ sonuçları ne zaman, saat kaçta? Köse, Kürtün, Merkez... TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ!

TOKİ Gümüşhane kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Gümüşhane TOKİ sonuçları ne zaman, saat kaçta? Köse, Kürtün, Merkez... TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı devam ederken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında yayınlanan yeni TOKİ kura takvimi tarihleri güncellendi. TOKİ kura takvimi listesinde yer alan Gümüşhane kura çekimi detayları başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gümüşhane kura çekimi 5 ilçe için canlı yayında yapılacak. Peki, Gümüşhane TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi ilçelerde? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2022 23:11 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 23:19
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TOKİ Gümüşhane kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Gümüşhane TOKİ sonuçları ne zaman, saat kaçta? Köse, Kürtün, Merkez... TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ!

TOKİ kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Son olarak 18 Aralık'a kadar duyurulan TOKİ kura çekimi tarihleri ve illeri 25 Aralık'a kadar açıklandı. Takvimde yer alan tarihe göre TOKİ Gümüşhane kura çekimi yarın gerçekleşecek. İşte, TOKİ Gümüşhane kura çekimi hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Gümüşhane kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Gümüşhane TOKİ sonuçları ne zaman, saat kaçta? Köse, Kürtün, Merkez... TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ!

TOKİ GÜMÜŞHANE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gümüşhane TOKİ kura çekilişi 18 Aralık 2022 Pazar günü saat 10:00'da başlayacak. Noter huzurunda çekilecek olan kuralar İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılacak.

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TOKİ Gümüşhane kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Gümüşhane TOKİ sonuçları ne zaman, saat kaçta? Köse, Kürtün, Merkez... TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ!

TOKİ GÜMÜŞHANE HANGİ İLÇELERDE?

Gmüşhane Toki ilçeleri:

GÜMÜŞHANE KÖSE 4. ETAP 54 KONUT

GÜMÜŞHANE KÜRTÜN 44 KONUT

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TOKİ Gümüşhane kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Gümüşhane TOKİ sonuçları ne zaman, saat kaçta? Köse, Kürtün, Merkez... TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ!

GÜMÜŞHANE MERKEZ 130 KONUT

GÜMÜŞHANE MERKEZ ARZULARKABAKÖY 2. ETAP 82 KONUT

GÜMÜŞHANE ÖZKÜRTÜN 88 KONUT

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TOKİ Gümüşhane kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Gümüşhane TOKİ sonuçları ne zaman, saat kaçta? Köse, Kürtün, Merkez... TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ!

TOKİ KURA SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

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