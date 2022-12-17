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Haberler Galeri AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE:17 Aralık 2022 benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara...

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE:17 Aralık 2022 benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara...

Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? sorusu milyonlarca araç sahibi tarafından merak ediliyor. Bent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Peki, 17 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte, İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 17.12.2022 16:03 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 16:09
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AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE:17 Aralık 2022 benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara...

Güncel akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin takibinde...Brent petrol fiyatlarındaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Milyonlarca araç sahibi, "Bugün benzin, motorin ve LPG ne kadar? Akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? sorusuna yanıt arıyor. İşte, 17 Aralık 2022 Cumartesi güncel akaryakıt fiyat listesi....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE:17 Aralık 2022 benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara...

17 ARALIK AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ!

Akaryakıta yapılan son indirimle 21,05 TL'ye gerileyen kadar gerileyen mazot fiyatları 1,75 TL'lik zammın ardından ortalama olarak 22,8 TL'ye yükseldi. İşte, yeni fiyatlar...

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AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE:17 Aralık 2022 benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara...

İZMİR

Motorin fiyatı: 23,08 TL

Benzin fiyatı: 18,70 TL

LPG fiyatı: 10,58 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE:17 Aralık 2022 benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara...

ANKARA

Motorin fiyatı: 22,98 TL

Benzin fiyatı: 18,71 TL

LPG fiyatı: 10,83 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE:17 Aralık 2022 benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara...

İSTANBUL

Motorin fiyatı: 22,80 TL

Benzin fiyatı: 18,49 TL

LPG fiyatı: 10,83 T