AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE:17 Aralık 2022 benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara...

Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? sorusu milyonlarca araç sahibi tarafından merak ediliyor. Bent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Peki, 17 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte, İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyat listesi...