15 Aralık 2022, Perşembe
TOKİ Giresun kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Giresun TOKİ kura çekilişi hangi tarihte?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi heyecanı devam ederken, TOKİ kura çekiminde 4.etap 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek, Giresun TOKİ'ye başvuru yapan binlerc kişi kura çekimi tarihlerini araştırıyor. Peki, TOKİ Giresun kurası ne zaman çekilecek? İşte TOKİ Giresun kura çekimi hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 15.12.2022 22:30 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 22:37
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