TOKİ Giresun kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Giresun TOKİ kura çekilişi hangi tarihte?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kuraları milyonlarca vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dördüncü etap TOKİ kuraları 12-19 Aralık tarihleri arasında, 7 ilde 15 bin 566 konut için kura çekilecek. Peki TOKİ Giresun kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? İşte, detaylar...