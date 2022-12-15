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Haberler Galeri TOKİ Giresun kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Giresun TOKİ kura çekilişi hangi tarihte?

TOKİ Giresun kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Giresun TOKİ kura çekilişi hangi tarihte?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi heyecanı devam ederken, TOKİ kura çekiminde 4.etap 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek, Giresun TOKİ'ye başvuru yapan binlerc kişi kura çekimi tarihlerini araştırıyor. Peki, TOKİ Giresun kurası ne zaman çekilecek? İşte TOKİ Giresun kura çekimi hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 15.12.2022 22:30 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 22:37
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TOKİ Giresun kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Giresun TOKİ kura çekilişi hangi tarihte?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kuraları milyonlarca vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dördüncü etap TOKİ kuraları 12-19 Aralık tarihleri arasında, 7 ilde 15 bin 566 konut için kura çekilecek. Peki TOKİ Giresun kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Giresun kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Giresun TOKİ kura çekilişi hangi tarihte?

GİRESUN TOKİ 2022 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Giresun TOKİ 1550 konut kura çekimi 17 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'da başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

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TOKİ Giresun kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Giresun TOKİ kura çekilişi hangi tarihte?

TOKİ GİRESUN KONUTLARI NEREYE YAPILACAK?

TOKİ konutları Giresun Merkez, Alucra,Bulancak, Görele, Eynesil ilçerinde yapılacak.

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TOKİ Giresun kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Giresun TOKİ kura çekilişi hangi tarihte?

TOKİ 4. ETAP KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI!

4. etap sosyal konut kura çekilişi 12 - 19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.

İşte, 12 - 19 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi...

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TOKİ Giresun kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Giresun TOKİ kura çekilişi hangi tarihte?

12 Aralık: Kayseri ve Samsun

13 Aralık: Samsun ve Amasya

14 Aralık: Samsun ve Çorum

15 Aralık: Çorum ve Ordu