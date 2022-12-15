PTT 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı? PTT personel alımı ne zaman yapılacak. açıklama geldi mi? Başvuru şartları ve kontenjanlar...

PTT 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) bünyesinde görevlendirilmek üzerine 55 bin personel alımı yapılacağı iddiaları belli bir süredir internette yer alıyor. Alım için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, PTT 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı? PTT personel alımı ne zaman yapılacak. açıklama geldi mi? Başvuru şartları ve kontenjanlar...