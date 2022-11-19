19 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış ilçesi...2022 Gaziantep TOKİ kura sonucu isim isim liste...

TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış ilçesi...2022 Gaziantep TOKİ kura sonucu isim isim liste...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. Sıradaki il olan Gaziantep TOKİ kura çekim tarihi ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.18 Kasım tarihinde başlayan Gaziantep TOKİ kura çelişleri bugün de devam ediyor. Peki, Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, TOKİ Gaziantep kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi...

Giriş Tarihi: 19.11.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 10:57
  • 1
  • 15
TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış ilçesi...2022 Gaziantep TOKİ kura sonucu isim isim liste...

Gaziantep TOKİ kura sonuçları açılandı mı? sorusu vatandaşlar tarafından gündeme getirildi. TOKİ "İlk Evim" projesiyle ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi kura çekim tarihlerini araştırıyor. İşte, Gaziantep TOKİ kura çekimleri hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış ilçesi...2022 Gaziantep TOKİ kura sonucu isim isim liste...

GAZİANTEP TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep TOKİ kura çekilişi ile beraber 9 ilçede toplamda 10 bin 24 sosyal konut hak sahiplerini bulacak.18 Kasım'da başlayan kura çekilişi 23 Kasım'a kadar devam edecek.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayacak kuralar Şehitkamil Belediyesi Atatürk Spor Merkezi'nde olacak.

  • 3
  • 15
TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış ilçesi...2022 Gaziantep TOKİ kura sonucu isim isim liste...

GAZİANTEP TOKİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Bugün saat 10:00'da Gaziantep TOKİ kura çekilişi sonuçları için;

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

  • 4
  • 15
TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış ilçesi...2022 Gaziantep TOKİ kura sonucu isim isim liste...

GAZİANTEP TOKİ ÇEKİLİŞ TAKVİMİ

18 Kasım 2022: Nizip, Islahiye.

19 Kasım 2022: Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış.

  • 5
  • 15
TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış ilçesi...2022 Gaziantep TOKİ kura sonucu isim isim liste...

20-21 Kasım 2022: Şahinbey.

22-23 Kasım 2022: Şehitkamil.