TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış ilçesi...2022 Gaziantep TOKİ kura sonucu isim isim liste...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. Sıradaki il olan Gaziantep TOKİ kura çekim tarihi ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.18 Kasım tarihinde başlayan Gaziantep TOKİ kura çelişleri bugün de devam ediyor. Peki, Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, TOKİ Gaziantep kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi...

Giriş Tarihi: 19.11.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 10:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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