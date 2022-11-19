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SÖZLEŞMELİYE KADRO | Taşeron ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman? 4B sözleşmeli personele kadro son durum!

Kamuda sözleşmeli personel olarak görev alan vatandaşlara müjdeli haberler peş peşe geliyor. Taşeron ve sözleşmeli personelin heyecanla beklediği kadroda geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kadro konusunda merakla beklenen tarih açıklamasını yaptı. Bu gelişmelerin ardından gözler taşeron ve sözleşmeli personelin kadroya geçeceği tarihe çevrildi. Peki, sözleşmeliye kadro son durum nedir? Taşeron ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman? 4B sözleşmeli personele kadro ne zaman verilecek? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2022 11:41
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SÖZLEŞMELİYE KADRO | Taşeron ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman? 4B sözleşmeli personele kadro son durum!

Kamuda sözleşmeli personele kadroda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Taşeron, belediye şirket işçileri ve 4B'li sözleşmeli personelin yakından takip ettiği kadro konusunda detaylar netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın masasında bulunan önemli başlıklardan sözleşmeli personele kadroda taslak hazırlandı. Şimdi ise gözler düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe çevrildi. Peki, sözleşmeliye kadro son durum nedir? Taşeron ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman? 4B sözleşmeli personele kadro ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SÖZLEŞMELİYE KADRO | Taşeron ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman? 4B sözleşmeli personele kadro son durum!

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin çalışmayı tamamladıklarını belirterek, "Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz, o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum, önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz, onları kadrolu hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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SÖZLEŞMELİYE KADRO | Taşeron ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman? 4B sözleşmeli personele kadro son durum!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "KADRO" AÇIKLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak. Buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabi en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Ve bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler, gerek EYT'liler, biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız." demişti.

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SÖZLEŞMELİYE KADRO | Taşeron ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman? 4B sözleşmeli personele kadro son durum!

TAŞERONA KADRO SON DURUM

Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde kamudaki taşeron işçilere ilişkin gelen soruyu yanıtladı. Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan 90 bin işçinin, çeşitli sebeplerle kadro imkanından faydalanamadığını belirten Bilgin, "Onların kadroya alınması konusunda çalışmamız devam ediyor. Tahmin ediyorum onu kasım ayı içerisinde sonuçlandırırız." dedi.

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SÖZLEŞMELİYE KADRO | Taşeron ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman? 4B sözleşmeli personele kadro son durum!

BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNE KADRO SON DURUM

Bilgin, belediye şirketlerinde çalışan işçilerin durumuna ilişkin soruya, "Kamunun bütün bu bahsettiğim kadro dışı kalmış olan işçilerinin kadroya geçirilmesi konusunda çalışmamızı ayrıntılı bir şekilde bütün işçileri inceliyoruz, onların statülerini inceliyoruz, iş ilişkilerini, sözleşmelerini inceliyoruz. Onun için kasım ayında tahmin ediyorum onu tamamlamış olacağız. Daha erken de tamamlayabiliriz. Yani bu ay sonunda veya kasımda o işi tamamlarız." yanıtını verdi.