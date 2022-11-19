HaberlerGaleriSÖZLEŞMELİYE KADRO | Taşeron ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman? 4B sözleşmeli personele kadro son durum!
SÖZLEŞMELİYE KADRO | Taşeron ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman? 4B sözleşmeli personele kadro son durum!
Kamuda sözleşmeli personel olarak görev alan vatandaşlara müjdeli haberler peş peşe geliyor. Taşeron ve sözleşmeli personelin heyecanla beklediği kadroda geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kadro konusunda merakla beklenen tarih açıklamasını yaptı. Bu gelişmelerin ardından gözler taşeron ve sözleşmeli personelin kadroya geçeceği tarihe çevrildi. Peki, sözleşmeliye kadro son durum nedir? Taşeron ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman? 4B sözleşmeli personele kadro ne zaman verilecek? İşte son gelişmeler...