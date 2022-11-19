LİSTE DEĞİŞTİ! Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 19 Kasım akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir!

Akaryakıt fiyatlarında peş peşe üç indirim gerçekleşti. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 75 kuruş indirim uygulandı. Bu gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatları listesi güncellendi. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği son fiyat listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 19 Kasım akaryakıt fiyatları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 19.11.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 09:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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