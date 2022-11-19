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Haberler Galeri LİSTE DEĞİŞTİ! Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 19 Kasım akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir!

LİSTE DEĞİŞTİ! Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 19 Kasım akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir!

Akaryakıt fiyatlarında peş peşe üç indirim gerçekleşti. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 75 kuruş indirim uygulandı. Bu gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatları listesi güncellendi. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği son fiyat listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 19 Kasım akaryakıt fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 09:34
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LİSTE DEĞİŞTİ! Benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 19 Kasım akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir!

Benzin ve motorin fiyatları, son gelen indirimler sonrası yenilendi. 15 Kasım Salı motorine 1,56 TL, 17 Kasım Perşembe günü benzine 77 kuruş uygulanan indirim sonrası 19 Kasım'da benzine 75 kuruş daha indirim geldi. Bu gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatları listesi güncellendi. Peki, benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 19 Kasım akaryakıt fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LİSTE DEĞİŞTİ! Benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 19 Kasım akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir!

AKARYAKITA ÜST ÜSTE 3 İNDİRİM

Bu hafta akaryakıt fiyatlarında üst üste 3 indirim uygulandı. Motorine 15 Kasım Salı günü 1,56 TL, benzine 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş indirim geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 75 kuruş daha indirim uygulandı.

Son indirimlerden sonra güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde;

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LİSTE DEĞİŞTİ! Benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 19 Kasım akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir!

19 Kasım İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 21.20 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 24.86 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.80 TL

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LİSTE DEĞİŞTİ! Benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 19 Kasım akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir!

19 Kasım Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 21.36 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 24.97 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.79 TL

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LİSTE DEĞİŞTİ! Benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 19 Kasım akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir!

19 Kasım İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 21.36 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.01 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.54 TL