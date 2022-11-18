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Haberler Galeri TOKİ GAZİANTEP İSİM LİSTESİ | TOKİ Gaziantep kura sonuçları belli oldu mu? Nizip, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli... TOKİ Gaziantep sonuç sorgulama ekranı

TOKİ GAZİANTEP İSİM LİSTESİ | TOKİ Gaziantep kura sonuçları belli oldu mu? Nizip, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli... TOKİ Gaziantep sonuç sorgulama ekranı

TOKİ Sosyal Konut projesi Gaziantep ilçesinin kura çekimi bugün gerçekleşecek. Toplamda 9 ilçenin kura çekimi 6 günde tamamlanacak. Saat 10:00'da kura çekimi gerçekleşecek olan Nizip ve İslahiye ilçelerinin hak sahibi isim listesi arama motorlarında aratılmaya başladı. Peki TOKİ Gaziantep kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ kura sonuçları nereden nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Gaziantep kura takvimi!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 10:06
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TOKİ GAZİANTEP İSİM LİSTESİ | TOKİ Gaziantep kura sonuçları belli oldu mu? Nizip, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli... TOKİ Gaziantep sonuç sorgulama ekranı

TOKİ Gaziantep isim listesi belli oldu mu sorusunun cevabı merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşaa edilecek olan 2+1, 3+1 evlerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Bugün saat 10:00'da Gaziantep'in Nizip ve İslahiye ilçelerinin kura çekimi gerçekleştirlecek. Peki Gaziantep TOKİ sonuçları açıklandı mı? Nizip, İslahiye isim listesi yayımlandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ GAZİANTEP İSİM LİSTESİ | TOKİ Gaziantep kura sonuçları belli oldu mu? Nizip, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli... TOKİ Gaziantep sonuç sorgulama ekranı

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bugün saat 10:00'da başlayacak olan Gaziantep TOKİ kura çekimini canlı olarak aşağıdaki linlere tıklayarak izleyebilirsiniz.

TOKİ YOUTUBE CANLI YAYIN İZLE

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TOKİ GAZİANTEP İSİM LİSTESİ | TOKİ Gaziantep kura sonuçları belli oldu mu? Nizip, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli... TOKİ Gaziantep sonuç sorgulama ekranı

TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİMİ 6 GÜNDE TAMAMLANACAK

9 ilçede toplamda 10 bin 24 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Gaziantep kura çekilişi 18-23 Kasım tarihleri arasında çekilecek. Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayacak kuralar Şehitkamil Belediyesi Atatürk Spor Merkezi'nde olacak.

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TOKİ GAZİANTEP İSİM LİSTESİ | TOKİ Gaziantep kura sonuçları belli oldu mu? Nizip, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli... TOKİ Gaziantep sonuç sorgulama ekranı

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

18 Kasım 2022: Nizip, Islahiye

19 Kasım 2022: Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış

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TOKİ GAZİANTEP İSİM LİSTESİ | TOKİ Gaziantep kura sonuçları belli oldu mu? Nizip, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli... TOKİ Gaziantep sonuç sorgulama ekranı

20-21 Kasım 2022: Şahinbey

22-23 Kasım 2022: Şehitkamil