HaberlerGaleriTOKİ GAZİANTEP İSİM LİSTESİ | TOKİ Gaziantep kura sonuçları belli oldu mu? Nizip, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli... TOKİ Gaziantep sonuç sorgulama ekranı
TOKİ GAZİANTEP İSİM LİSTESİ | TOKİ Gaziantep kura sonuçları belli oldu mu? Nizip, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli... TOKİ Gaziantep sonuç sorgulama ekranı
TOKİ Sosyal Konut projesi Gaziantep ilçesinin kura çekimi bugün gerçekleşecek. Toplamda 9 ilçenin kura çekimi 6 günde tamamlanacak. Saat 10:00'da kura çekimi gerçekleşecek olan Nizip ve İslahiye ilçelerinin hak sahibi isim listesi arama motorlarında aratılmaya başladı. Peki TOKİ Gaziantep kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ kura sonuçları nereden nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Gaziantep kura takvimi!