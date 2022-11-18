TOKİ GAZİANTEP İSİM LİSTESİ | TOKİ Gaziantep kura sonuçları belli oldu mu? Nizip, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli... TOKİ Gaziantep sonuç sorgulama ekranı

TOKİ Gaziantep isim listesi belli oldu mu sorusunun cevabı merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşaa edilecek olan 2+1, 3+1 evlerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Bugün saat 10:00'da Gaziantep'in Nizip ve İslahiye ilçelerinin kura çekimi gerçekleştirlecek. Peki Gaziantep TOKİ sonuçları açıklandı mı? Nizip, İslahiye isim listesi yayımlandı mı?