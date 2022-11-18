8 EYLÜL 1999 SONRASINA EYT HAKKI! Kimler işe giriş tarihini geri çeker? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

Bakan Bey dedi ki şu anda yılını ve primini doldurmuş 1.5 milyon insan hemen emekli olabilecek durumda. Sonrasında da işte 3-4 milyon kişi var. Bu işi hızlı çözmeye başlayınca AK Parti aslında bir anda malum gazetelerde şöyle haberler çıktı bak 1.5 milyonu yapıyorlarmış diğerlerini yapmıyorlarmış diye.



Şimdi o haberler de kesildi niye? Çok net bir şey söyledi Sayın Bakan tamam 1.5 milyon kişi şartları tamamladı tamamlamayanlar ise tamamladıkları tarihte emekli olacaklar.