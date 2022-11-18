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Haberler Galeri 8 EYLÜL 1999 SONRASINA EYT HAKKI! Kimler işe giriş tarihini geri çeker? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

8 EYLÜL 1999 SONRASINA EYT HAKKI! Kimler işe giriş tarihini geri çeker? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

Son dakika EYT haberi... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için şartlar netleşmeye başladı. İlk etapta 1.5 milyon kişi emekli olacak. Peki, 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanların EYT'li olma hakkı var mı yok mu? Hangi şartlarda olur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı. İşte o 5 yol...

A Haber
Giriş Tarihi: 18.11.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 10:49
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8 EYLÜL 1999 SONRASINA EYT HAKKI! Kimler işe giriş tarihini geri çeker? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

EYT'de şartlar netleşiyor. Yılını ve primini doldurmuş 1.5 milyon kişi emekli olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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8 EYLÜL 1999 SONRASINA EYT HAKKI! Kimler işe giriş tarihini geri çeker? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

Peki, 8 Eylül 99 sonrasında sigortalı olanların EYT'li olma hakkı var mı yok mu? Hangi şartlarda olur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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8 EYLÜL 1999 SONRASINA EYT HAKKI! Kimler işe giriş tarihini geri çeker? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

EYT konusu az çok netleşti. Nereye gitsek soruyorlar, sokakta herkesin konusu bu EYT. Herkeste bir emeklilik hayali başladı.

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8 EYLÜL 1999 SONRASINA EYT HAKKI! Kimler işe giriş tarihini geri çeker? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

KİMLER EYT'Lİ?

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış primini ve yılını doldurmuş ama yaş şartı geldiği için emekli olamamış arkadaşlardan bahsediyoruz.

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8 EYLÜL 1999 SONRASINA EYT HAKKI! Kimler işe giriş tarihini geri çeker? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

Bakan Bey dedi ki şu anda yılını ve primini doldurmuş 1.5 milyon insan hemen emekli olabilecek durumda. Sonrasında da işte 3-4 milyon kişi var. Bu işi hızlı çözmeye başlayınca AK Parti aslında bir anda malum gazetelerde şöyle haberler çıktı bak 1.5 milyonu yapıyorlarmış diğerlerini yapmıyorlarmış diye.


Şimdi o haberler de kesildi niye? Çok net bir şey söyledi Sayın Bakan tamam 1.5 milyon kişi şartları tamamladı tamamlamayanlar ise tamamladıkları tarihte emekli olacaklar.