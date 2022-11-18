18 Kasım 2022, Cuma
8 EYLÜL 1999 SONRASINA EYT HAKKI! Kimler işe giriş tarihini geri çeker? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek anlattı
Son dakika EYT haberi... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için şartlar netleşmeye başladı. İlk etapta 1.5 milyon kişi emekli olacak. Peki, 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanların EYT'li olma hakkı var mı yok mu? Hangi şartlarda olur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı. İşte o 5 yol...
Giriş Tarihi: 18.11.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 10:49
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