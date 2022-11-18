TOKİ Bingöl SONUÇ EKRANI | TOKİ Bingöl İsim Listesi...Adaklı, Genç, Merkez, Solhan ilçeleri hak sahipleri belli oldu mu? BİNGÖL TOKİ kura Canlı izle!

TOKİ Bingöl kura sonuçları araştırılmaya başlandı. TOKİ Sosyal Konut projesinde kura çekimi tüm hızıyla sürerken 17-23 Kasım takvimi belli oldu. Müjdesini Başkan Erdoğan'ın verdiği dev sosyal konut projesinde ilk olarak Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinin kura çekimi gerçekleştirilecek Peki Bingöl kura çekimi sonlandı mı? Bingöl isim listesi belli oldu mu? TOKİ Bingöl kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Adaklı, Genç, Merkez, Solhan ilçeleri hak sahipleri belli oldu mu?