HaberlerGaleriTOKİ Bingöl SONUÇ EKRANI | TOKİ Bingöl İsim Listesi...Adaklı, Genç, Merkez, Solhan ilçeleri hak sahipleri belli oldu mu? BİNGÖL TOKİ kura Canlı izle!
TOKİ Bingöl SONUÇ EKRANI | TOKİ Bingöl İsim Listesi...Adaklı, Genç, Merkez, Solhan ilçeleri hak sahipleri belli oldu mu? BİNGÖL TOKİ kura Canlı izle!
TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında bugün Bingöl'ün Adaklı, Merkez, Genç, Merkez Sancak, Solhan ilçelerinin hak sahipleri belirlenecek. İnşaa edilecek olan 2+1, 3+1 daireler için geri sayım başlarken ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar "Bingöl TOKİ kura sonuçları öğrenme" şeklinde aratılmalar yapmakta. Peki Bingöl kura çekimi sonlandı mı? Bingöl isim listesi belli oldu mu?