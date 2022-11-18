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Haberler Galeri TOKİ Bingöl SONUÇ EKRANI | TOKİ Bingöl İsim Listesi...Adaklı, Genç, Merkez, Solhan ilçeleri hak sahipleri belli oldu mu? BİNGÖL TOKİ kura Canlı izle!

TOKİ Bingöl SONUÇ EKRANI | TOKİ Bingöl İsim Listesi...Adaklı, Genç, Merkez, Solhan ilçeleri hak sahipleri belli oldu mu? BİNGÖL TOKİ kura Canlı izle!

TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında bugün Bingöl'ün Adaklı, Merkez, Genç, Merkez Sancak, Solhan ilçelerinin hak sahipleri belirlenecek. İnşaa edilecek olan 2+1, 3+1 daireler için geri sayım başlarken ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar "Bingöl TOKİ kura sonuçları öğrenme" şeklinde aratılmalar yapmakta. Peki Bingöl kura çekimi sonlandı mı? Bingöl isim listesi belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 10:06
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TOKİ Bingöl SONUÇ EKRANI | TOKİ Bingöl İsim Listesi...Adaklı, Genç, Merkez, Solhan ilçeleri hak sahipleri belli oldu mu? BİNGÖL TOKİ kura Canlı izle!

TOKİ Bingöl kura sonuçları araştırılmaya başlandı. TOKİ Sosyal Konut projesinde kura çekimi tüm hızıyla sürerken 17-23 Kasım takvimi belli oldu. Müjdesini Başkan Erdoğan'ın verdiği dev sosyal konut projesinde ilk olarak Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinin kura çekimi gerçekleştirilecek Peki Bingöl kura çekimi sonlandı mı? Bingöl isim listesi belli oldu mu? TOKİ Bingöl kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Adaklı, Genç, Merkez, Solhan ilçeleri hak sahipleri belli oldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Bingöl SONUÇ EKRANI | TOKİ Bingöl İsim Listesi...Adaklı, Genç, Merkez, Solhan ilçeleri hak sahipleri belli oldu mu? BİNGÖL TOKİ kura Canlı izle!

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bugün saat 10:00'da başlayacak olan Bingöl TOKİ kura çekimini canlı olarak aşağıdaki linlere tıklayarak izleyebilirsiniz.

TOKİ YOUTUBE CANLI YAYIN İZLE

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TOKİ Bingöl SONUÇ EKRANI | TOKİ Bingöl İsim Listesi...Adaklı, Genç, Merkez, Solhan ilçeleri hak sahipleri belli oldu mu? BİNGÖL TOKİ kura Canlı izle!

BİNGÖL TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bingöl'ün Adaklı, Genç, Merkez, Solhan ve Merkez Sancak ilçelerinde gerçekleşecek olan TOKİ kura çekilişi 18 Kasım Cuma günü saat 10:00'da yapılacak.

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TOKİ Bingöl SONUÇ EKRANI | TOKİ Bingöl İsim Listesi...Adaklı, Genç, Merkez, Solhan ilçeleri hak sahipleri belli oldu mu? BİNGÖL TOKİ kura Canlı izle!

TOKİ KURALARI HANGİ İLDE NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

17 Kasım: Muş, Kilis

18 Kasım: Bingöl, Gaziantep

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TOKİ Bingöl SONUÇ EKRANI | TOKİ Bingöl İsim Listesi...Adaklı, Genç, Merkez, Solhan ilçeleri hak sahipleri belli oldu mu? BİNGÖL TOKİ kura Canlı izle!

19-20 Kasım: Erzurum

19-20-21-22-23 Kasım: Gaziantep