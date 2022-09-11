11 Eylül 2022, Pazar
TOKİ evlerine kimler başvurabilir? TOKİ ucuz konut projesinin taksitleri ne kadar olacak? Başkan Erdoğan başlatıyor
250 bin sosyal konut için geri sayımın bitmesi ve Cumhuriyet tarihinin en büyük konut kampanyasının detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan salı günü açıklayacak. Balkan turu dönüşünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ucuz konut projesi hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. TOKİ evlerine başvuru şartları neler? 81 ilde kira öder gibi ev sahibi kimler olacak? İşte sosyal konut projesinde masada olan detaylar...
Giriş Tarihi: 11.09.2022 17:07
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