TOKİ evlerine kimler başvurabilir? TOKİ ucuz konut projesinin taksitleri ne kadar olacak? Başkan Erdoğan başlatıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı. 250 bin konutun yapılacağı ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak proje kiraları da düşürecek. Konut fiyatlarının da bu proje sonrası dengeleneceği belirtiliyor. Peki, vatandaşın merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesi için başvuru şartları neler?