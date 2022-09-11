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TOKİ evlerine kimler başvurabilir? TOKİ ucuz konut projesinin taksitleri ne kadar olacak? Başkan Erdoğan başlatıyor

250 bin sosyal konut için geri sayımın bitmesi ve Cumhuriyet tarihinin en büyük konut kampanyasının detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan salı günü açıklayacak. Balkan turu dönüşünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ucuz konut projesi hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. TOKİ evlerine başvuru şartları neler? 81 ilde kira öder gibi ev sahibi kimler olacak? İşte sosyal konut projesinde masada olan detaylar...

Giriş Tarihi: 11.09.2022 17:07
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TOKİ evlerine kimler başvurabilir? TOKİ ucuz konut projesinin taksitleri ne kadar olacak? Başkan Erdoğan başlatıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı. 250 bin konutun yapılacağı ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak proje kiraları da düşürecek. Konut fiyatlarının da bu proje sonrası dengeleneceği belirtiliyor. Peki, vatandaşın merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesi için başvuru şartları neler?

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TOKİ evlerine kimler başvurabilir? TOKİ ucuz konut projesinin taksitleri ne kadar olacak? Başkan Erdoğan başlatıyor

Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için harekete geçen hükümet 3 önemli adımı hayata geçirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin yanı sıra, 50 bin ofisin konuta dönüşümü ve Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla yeni bir kampanya başlatılması için geri sayım sürüyor.

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TOKİ evlerine kimler başvurabilir? TOKİ ucuz konut projesinin taksitleri ne kadar olacak? Başkan Erdoğan başlatıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Elimizdeki tüm enstrümanları kullanarak, vatandaşımızın yararına her adımı atıyoruz, atmaya devam edeceğiz" dedi. Konut projesindeki 3 dev adımın ayrıntıları da belli oldu.

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TOKİ evlerine kimler başvurabilir? TOKİ ucuz konut projesinin taksitleri ne kadar olacak? Başkan Erdoğan başlatıyor

TOKİ İLE 81 İLE UCUZ EV PROJESİ RESMEN BAŞLIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesi kapsamında TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti.

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TOKİ evlerine kimler başvurabilir? TOKİ ucuz konut projesinin taksitleri ne kadar olacak? Başkan Erdoğan başlatıyor

SATIŞA SUNULACAK ARAZİLER HANGİLERİ?

Bakan Kurum, "Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayarak, önümüzdeki döneme ilişkin bilgi verdi. Buna göre birinci adımda, sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak.