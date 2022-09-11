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Eylül'den sonra Ocak müjdesi geldi! Emekliye 10 bin TL üzerinde promosyon! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde...

Milyonlarca emekli Temmuz maaş zammı sonrasında promosyon ödemeleri ile ek gelir elde ediyor. Bankalar promosyon ödemeleri için büyük yarışa girerken, kampanyalar güncellendi. Eylül ayında ödenecek yeni miktarlarda belli oldu. Maaşlara gelen yüzde 40'ın üzerinde zam sonrası emekli promosyonları 10 bin TL'ye dayandı. Diğer yandan Ocak ayı için bankalardan yeni promosyon hesaplamaları geldi. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödemesi veriyor? Güncel ödemeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2022 18:37 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 18:37
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Eylül’den sonra Ocak müjdesi geldi! Emekliye 10 bin TL üzerinde promosyon! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde...

Emekli promosyon kampanyaları yakından takip ediliyor. Bankalar Eylül ayı promosyon miktarları için son dakika açıklamada bulundu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli Ocak zammı da şekillenmeye başladı. Hal böyle olunca promosyon miktarları da bu rakamlar ışığında yeniden hesaplanıyor. Bazı bankalar ödemelerini 10 bin TL üzerine çıkardı. "Hangi banka, ne kadar promosyon ödemesi veriyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, bankaların güncel promosyon ödemeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eylül’den sonra Ocak müjdesi geldi! Emekliye 10 bin TL üzerinde promosyon! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde...

MERKEZ BANKASI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ'NE GÖRE ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 70,60 OLDU

Merkez Bankası'nın 2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı ile sonuçlanırken, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70,60 gerçekleşti.

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Eylül’den sonra Ocak müjdesi geldi! Emekliye 10 bin TL üzerinde promosyon! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde...

ANKETE GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ OCAK ZAMMI YÜZDE 19,84 OLACAK

TCMB'nin bu verilerine göre 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 19,84 olarak hesaplandı. Eğer bu beklenti gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emekli Ocak zammı yüzde 19,84 olacak ve maaşlardaki yıllık artış yüzde 70'in üzerine çıkacak.

YENİ EMEKLİ ZAMMI İÇİN HESAP YAPAN BANKALAR KESENİN AĞZINI AÇTI

Emekli zammındaki bu büyük artışı hesap eden bankalar, emekli promosyonları yarışında kesenin ağzını açtı.

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Eylül’den sonra Ocak müjdesi geldi! Emekliye 10 bin TL üzerinde promosyon! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde...

SSK VE BAĞ-KUR TABAN AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

2022 yılının ikinci yarısında beklentilere göre yüzde 19,84 oranında bir enflasyon gelmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da 19,84 olacak ve taban maaşlar aşağıdaki gibi şekillenecek:

ÖDEME - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %19,84 - ZAMLI %21,1

SSK (2000 öncesi) - 4.687 - 5.617 - 5.676

SSK (2000 sonrası) - 2.906 - 3.483 - 3.519

Bağ-Kur (Esnaf) - 4.197 - 5.030 - 5.083

Bağ-Kur (Tarım) - 3.335 - 3.997 - 4.039

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Eylül’den sonra Ocak müjdesi geldi! Emekliye 10 bin TL üzerinde promosyon! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal refah düzenlemesi ile en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının Ocak 2022'de 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Emekli Temmuz zammı döneminde de benzer bir durum söz konusu oldu. En düşük emekli maaşı 3.500 TL'ye çıkarıldı.

Ocak zammı döneminde de benzer şekilde en düşük emekli maaşı için artış söz konusu olabilir. Burada 4.500 TL rakamı öne çıkıyor.

SSK ve Bağ-Kur Ocak 2023 zammı dönemi için kesin bir şey var ki; hiç bir şekilde enflasyon altında bir zam söz konusu olmayacak.