11 Eylül 2022, Pazar
Eylül'den sonra Ocak müjdesi geldi! Emekliye 10 bin TL üzerinde promosyon! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde...
Milyonlarca emekli Temmuz maaş zammı sonrasında promosyon ödemeleri ile ek gelir elde ediyor. Bankalar promosyon ödemeleri için büyük yarışa girerken, kampanyalar güncellendi. Eylül ayında ödenecek yeni miktarlarda belli oldu. Maaşlara gelen yüzde 40'ın üzerinde zam sonrası emekli promosyonları 10 bin TL'ye dayandı. Diğer yandan Ocak ayı için bankalardan yeni promosyon hesaplamaları geldi. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödemesi veriyor? Güncel ödemeler...
Giriş Tarihi: 11.09.2022 18:37 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 18:37
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