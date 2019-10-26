TOKİ ev alma şartları neler? TOKİ günde 10 TL taksitle konut sahibi yapıyor! TOKİ konutları nerelerde yapılıyor?

TOKİ, ucuz ev projeleri ile dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde binlerce daire yapan TOKİ, projelerini hız kesmeden sürdürüyor. Daha fazla insanı ev sahibi yapmak için formüller geliştiren TOKİ'nin son fırsatı günde 10 TL taksite ev satışı oldu. TOKİ konutlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar şartları araştırıyor. Peki, TOKİ'den ev alma şartları neler? TOKİ konutları nerelerde yapılıyor? Günde 10 TL taksitle TOKİ konutlarında oturmak isteyenler için detayları derledik. İşte TOKİ hakkında her şey...

Giriş Tarihi: 26.10.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 10:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





