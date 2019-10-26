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TOKİ ev alma şartları neler? TOKİ günde 10 TL taksitle konut sahibi yapıyor! TOKİ konutları nerelerde yapılıyor?

TOKİ, ucuz ev projeleri ile dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde binlerce daire yapan TOKİ, projelerini hız kesmeden sürdürüyor. Daha fazla insanı ev sahibi yapmak için formüller geliştiren TOKİ'nin son fırsatı günde 10 TL taksite ev satışı oldu. TOKİ konutlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar şartları araştırıyor. Peki, TOKİ'den ev alma şartları neler? TOKİ konutları nerelerde yapılıyor? Günde 10 TL taksitle TOKİ konutlarında oturmak isteyenler için detayları derledik. İşte TOKİ hakkında her şey...

Giriş Tarihi: 26.10.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 10:52
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TOKİ ev alma şartları neler? TOKİ günde 10 TL taksitle konut sahibi yapıyor! TOKİ konutları nerelerde yapılıyor?

Türkiye genelinde on binlerce dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ, son olarak 50 bin sosyal konut projesinde kuraları çekerek ev sahiplerini belirlemişti. TOKİ, daha fazla dar gelirli vatandaşa ulaşmak için yeni projelerine başlıyor. TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden açıklanan projeler, günde 10 TL taksitle vatandaşlara satılacak. Peki, TOKİ ev alma şartları neler? İşte detaylar...

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TOKİ ev alma şartları neler? TOKİ günde 10 TL taksitle konut sahibi yapıyor! TOKİ konutları nerelerde yapılıyor?

TOKİ Burdur Gölhisar 2.Etap Yusufça Mahallesi Konut Projesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Yusufça Mahallesinde toplam 1 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine
göre konut alma ve seçme olanağı ile 01 Ekim – 27 Aralık 2019 tarihleri arasında Ziraat Bankası Gölhisar şubesi üzerinden açık satışa sunuluyor.

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TOKİ ev alma şartları neler? TOKİ günde 10 TL taksitle konut sahibi yapıyor! TOKİ konutları nerelerde yapılıyor?

TOKİ Kütahya Altıntaş Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Mahallesi Alt Gelir Grubu Konut Projesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 9 adet konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı
ile 14 Ekim 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Ziraat Bankası Altıntaş Kütahya şubesi üzerinden satışa sunulacak.
Konut başvuruları 14 Ekim tarihinde başlarken en düşük konut peşinatı 11 bin 555 lira ve en düşük aylık taksit tutarı ise 320 lira olarak uygulanacak

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TOKİ ev alma şartları neler? TOKİ günde 10 TL taksitle konut sahibi yapıyor! TOKİ konutları nerelerde yapılıyor?

TOKİ Niğde Çiftlik 2. Etap Alt Gelir Grubu Konut Projesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 2 adet konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 07 Ekim 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Ziraat Bankası şubeleri üzerinden açık satış yöntemi ile satışa sunulacak. Projede yer alan konutlar sadece 7 bin lira peşinat ve 331 liradan başlayan taksitlerle satışa sunuldu.

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TOKİ ev alma şartları neler? TOKİ günde 10 TL taksitle konut sahibi yapıyor! TOKİ konutları nerelerde yapılıyor?

TOKİ Malatya Darande İlçesi Alt Gelir Grubu Konut Projesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 1 adet konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 07 Ekim 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Ziraat Bankası şubeleri üzerinden açık satış yöntemi ile satışa sunulacak. Sadece 7 bin lira peşinat ve 394 liradan başlayan taksitlerle satışa sunulan projeden ev almak isteyen kişiler için başvurular bugün itibari ile başladı.