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Erken emeklilik son dakika haberleri! Erken emeklilik şartları neler? Borçlanma nasıl yapılır?

Uzun yıllar üretim ekonomisine katkı veren vatandaşlar erken emekli olmanın yollarını arıyor. Yaşa takılanlar için EYT ile ilgili düzenlemeler merakla beklenirken, prim eksiği olanlar için ise borçlanmalar öne çıkıyor. Borçlanmalar doğru zamanda kullanıldığında yıllar kazandırıyor. Ayrıca yıpranma hakkı kapsamının genişletilmesi de işçilere büyük kolaylık sağlıyor. Birçok meslekte yıpranma ile yıllar kazanılıyor. Kadınlar, doğru bir doğum borçlanması ile 6 yıl, erkekler askerlik borçlanması ile 1 yıl kazanabilir. Pek, borçlanma nasıl yapılır? Askerlik ve doğum borçlanmasında nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.10.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 10:20
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Erken emeklilik son dakika haberleri! Erken emeklilik şartları neler? Borçlanma nasıl yapılır?

Erken emeklilik için boçlanma ve yıpranma hakkı kullanımı öne çıkıyor. Yıpranma hakkının kullanılması, askerlik ve doğum borçlanmalarının yapılması ile işçiler yıllar kazanabiliyor. Prim eksiği olanlar borçlanmaları doğru zamanda yaptıklarında, toplu ödemelerde büyük kar elde edebiliyor. Peki, erken emeklilik şartları neler? Borçlanma nasıl yapılır? İşte detaylar...

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Erken emeklilik son dakika haberleri! Erken emeklilik şartları neler? Borçlanma nasıl yapılır?

STAJ TARİHLERİ BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en çok askerlik ve doğum borçlanması yapılıyor. Doğum borçlanması, doğan çocuk dolayısıyla işe ara vermek zorunda kalan kadınlara, eksik prim günlerini tamamlama olanağı sağlıyor. Askerlik borçlanması eksik prim günlerini tamamlamanın yanı sıra, askerliğini işe girmeden önce yapmış olan kişilere ayrıca sigorta başlangıç tarihini öne çekme hakkı veriyor.

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Erken emeklilik son dakika haberleri! Erken emeklilik şartları neler? Borçlanma nasıl yapılır?

Doğum borçlanması normalde sadece işe başladıktan sonra doğan çocuklar için yapılıyor. Ancak, öğrenciliğinde staj sigortası bulunan kadınlar, staj tarihi ile normal sigortalı işe başlama tarihi arasında doğum yapmışlar ise doğum borçlanması yaptıkları süre kadar sigorta başlangıcını öne çekme imkânı buluyor.

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Erken emeklilik son dakika haberleri! Erken emeklilik şartları neler? Borçlanma nasıl yapılır?

ÖDENECEK GÜNLÜK PRİM SERBESTÇE BELİRLENEBİLİR

Askerlik ve doğum borçlanmasında ödenecek günlük prim tutarı serbestçe belirlenebiliyor. Prim tutarı, bir günlük asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasındaki kazancın yüzde 32'si olarak ödeniyor. Örneğin 2019 yılında bir günlük borçlanma tutarı 27.39 TL ile 204.67 TL arasında değişiyor.

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Erken emeklilik son dakika haberleri! Erken emeklilik şartları neler? Borçlanma nasıl yapılır?

540 günlük (18 ay) askerlik borçlanması yapan kişinin 14 bin 736 lira, bir çocuk için 720 günlük (2 yıl) doğum borçlanması yapan kadın çalışanın da 19 bin 648 TL ödemesi gerekiyor. Bunlar asgari tutarlar. Daha yüksek emekli aylığı bağlatmak isteyenler, bu tutarların 7.5 katına kadar daha fazla prim ödeyebilirler.