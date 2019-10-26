Erken emeklilik son dakika haberleri! Erken emeklilik şartları neler? Borçlanma nasıl yapılır?

Uzun yıllar üretim ekonomisine katkı veren vatandaşlar erken emekli olmanın yollarını arıyor. Yaşa takılanlar için EYT ile ilgili düzenlemeler merakla beklenirken, prim eksiği olanlar için ise borçlanmalar öne çıkıyor. Borçlanmalar doğru zamanda kullanıldığında yıllar kazandırıyor. Ayrıca yıpranma hakkı kapsamının genişletilmesi de işçilere büyük kolaylık sağlıyor. Birçok meslekte yıpranma ile yıllar kazanılıyor. Kadınlar, doğru bir doğum borçlanması ile 6 yıl, erkekler askerlik borçlanması ile 1 yıl kazanabilir. Pek, borçlanma nasıl yapılır? Askerlik ve doğum borçlanmasında nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.10.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 10:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





