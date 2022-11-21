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Haberler Galeri TOKİ ERZİNCAN KURA SONUCU İSİM LİSTESİ | Erzincan MERKEZ, REFAHİYE, İLİÇ, KEMAÇ, ÇAYIRLI... 2022 TOKİ Erzincan kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ ERZİNCAN KURA SONUCU İSİM LİSTESİ | Erzincan MERKEZ, REFAHİYE, İLİÇ, KEMAÇ, ÇAYIRLI... 2022 TOKİ Erzincan kura sonuçları açıklandı mı?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca kişi kura sonuçlarına odaklanmış durumda. Bugün ise vatandaşlar, arama motorlarında Erzincan TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Erzincan kura çekimi hangi gün çekilecek? sorularına yanıt arıyor. İşte TOKİ Erzincan kura çekilişi hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 21.11.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 09:15
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TOKİ ERZİNCAN KURA SONUCU İSİM LİSTESİ | Erzincan MERKEZ, REFAHİYE, İLİÇ, KEMAÇ, ÇAYIRLI... 2022 TOKİ Erzincan kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş, kura çekimi sonuçlarını bekliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri için TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi güncellendi. Sıradaki il ise Erzincan oldu. Peki, TOKİ Erzincan kura sonuçları ne zaman açılanacak, isim listesi belli oldu mu? İşte, yanıtı....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ ERZİNCAN KURA SONUCU İSİM LİSTESİ | Erzincan MERKEZ, REFAHİYE, İLİÇ, KEMAÇ, ÇAYIRLI... 2022 TOKİ Erzincan kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ ERZİNCAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 6 ilçede toplamda 1147 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Erzincan kura çekilişi 21 Kasım (BUGÜN) gerçekleştirilecek.

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TOKİ ERZİNCAN KURA SONUCU İSİM LİSTESİ | Erzincan MERKEZ, REFAHİYE, İLİÇ, KEMAÇ, ÇAYIRLI... 2022 TOKİ Erzincan kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ ERZİNCAN KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

Bugün saat 10.00'da başlayacak kuralar, Erzincan Merkez Kapalı Spor Salonu'nda çekilecek.

ERZİNCAN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ ERZİNCAN KURA SONUCU İSİM LİSTESİ | Erzincan MERKEZ, REFAHİYE, İLİÇ, KEMAÇ, ÇAYIRLI... 2022 TOKİ Erzincan kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ ERZİNCAN KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOK'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ ERZİNCAN KURA SONUCU İSİM LİSTESİ | Erzincan MERKEZ, REFAHİYE, İLİÇ, KEMAÇ, ÇAYIRLI... 2022 TOKİ Erzincan kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ ERZİNCAN KONUTLARI HANGİ İLÇELERDE?

2022 TOKİ Erzincan kura çekimi 21 Kasım 2022 saat 10.00'da başlayacak ve Erzincan Merkez Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.

ERZİNCAN MERKEZ 300 SOSYAL KONUT 21.11.2022 / 10:00

ERZİNCAN REFAHİYE 3. ETAP 214 SOSYAL KONUT 21.11.2022 / 10:00