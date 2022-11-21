TOKİ ERZİNCAN KURA SONUCU İSİM LİSTESİ | Erzincan MERKEZ, REFAHİYE, İLİÇ, KEMAÇ, ÇAYIRLI... 2022 TOKİ Erzincan kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş, kura çekimi sonuçlarını bekliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri için TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi güncellendi. Sıradaki il ise Erzincan oldu. Peki, TOKİ Erzincan kura sonuçları ne zaman açılanacak, isim listesi belli oldu mu? İşte, yanıtı....