HaberlerGaleriTOKİ ERZİNCAN KURA SONUCU İSİM LİSTESİ | Erzincan MERKEZ, REFAHİYE, İLİÇ, KEMAÇ, ÇAYIRLI... 2022 TOKİ Erzincan kura sonuçları açıklandı mı?
TOKİ ERZİNCAN KURA SONUCU İSİM LİSTESİ | Erzincan MERKEZ, REFAHİYE, İLİÇ, KEMAÇ, ÇAYIRLI... 2022 TOKİ Erzincan kura sonuçları açıklandı mı?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca kişi kura sonuçlarına odaklanmış durumda. Bugün ise vatandaşlar, arama motorlarında Erzincan TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Erzincan kura çekimi hangi gün çekilecek? sorularına yanıt arıyor. İşte TOKİ Erzincan kura çekilişi hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 21.11.2022 09:08Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 09:15