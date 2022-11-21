EYT’LİLERE ÇİFTE KAZANÇ! Emekli aylığı, ikramiye, emlak vergisi muafiyeti…Promosyondan nasıl yararlanılacak, ödemeler ne zaman?

EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

TAKVİM'in haberine göre; EYT düzenlemesiyle emeklilik şartlarını sağlayanlar düzenleme uygulamaya girer girmez başvurabilirken, diğer kişiler ise sağladıklarında başvurularını yapabilecek. Başvuruların nasıl yapılacağı hakkında açıklama yapılacak. Ancak mevcut uygulamada e-Devlet'ten de, SGK birimlerine bizzat gidilerek de emekli aylığı başvurusu yapılabiliyor.