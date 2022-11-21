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EYT’LİLERE ÇİFTE KAZANÇ! Emekli aylığı, ikramiye, emlak vergisi muafiyeti…Promosyondan nasıl yararlanılacak, ödemeler ne zaman?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bulunan EYT yasası yıl sonu meclise girmeye hazırlanıyor. Yeni yılla birlikte EYT'liler emeklilere sağlanan promosyon, bayram ikramiyesi, emlak vergisi muafiyeti gibi imkanlardan da yararlanacak. İşte, milyonları beklediği EYT ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 21.11.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 11:42
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EYT’LİLERE ÇİFTE KAZANÇ! Emekli aylığı, ikramiye, emlak vergisi muafiyeti…Promosyondan nasıl yararlanılacak, ödemeler ne zaman?

EYT düzenlemesi ile ilgili detaylar netleşirken, yaklaşık 4 milyon kişiye yaş şartı olmaksızın emeklilik yolu açılacak. EYT yasa taslağı kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra önce Aralık'ta Meclis'e gelecek ardından Ocak 2023'te de yürürlüğe girecek. EYT düzenlemesiyle emekli aylığının yanı sıra promosyon, bayram ikramiyesi ve emlak vergisi muafiyetinin de yolu açılacak.

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EYT’LİLERE ÇİFTE KAZANÇ! Emekli aylığı, ikramiye, emlak vergisi muafiyeti…Promosyondan nasıl yararlanılacak, ödemeler ne zaman?

EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

TAKVİM'in haberine göre; EYT düzenlemesiyle emeklilik şartlarını sağlayanlar düzenleme uygulamaya girer girmez başvurabilirken, diğer kişiler ise sağladıklarında başvurularını yapabilecek. Başvuruların nasıl yapılacağı hakkında açıklama yapılacak. Ancak mevcut uygulamada e-Devlet'ten de, SGK birimlerine bizzat gidilerek de emekli aylığı başvurusu yapılabiliyor.

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EYT’LİLERE ÇİFTE KAZANÇ! Emekli aylığı, ikramiye, emlak vergisi muafiyeti…Promosyondan nasıl yararlanılacak, ödemeler ne zaman?

EYT HAK SAHİPLERİ NE ZAMAN BAŞVURACAK, NE ZAMAN MAAŞ ALACAK?

EYT düzenlemesi Aralık ayında tamamlanırsa başvurular Ocak 2023'te başlayacak. Bu durumda ilk maaş da bir sonraki ay olan 1 Şubat'ta hesaplanmaya başlayacak. İşlemler bittiğinde Ocak ayında başvuranların hesabına 1 Şubat'tan itibaren biriken maaşı yatırılacak.

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EYT’LİLERE ÇİFTE KAZANÇ! Emekli aylığı, ikramiye, emlak vergisi muafiyeti…Promosyondan nasıl yararlanılacak, ödemeler ne zaman?

PROMOSYONDAN NASIL YARARLANILACAK?

SSK ya da Bağ-Kur'dan emekli olacaklar SGK müdürlüklerine giderek veya e-Devlet üzerinden ulaşabileceği Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar çalıştığı kuruma vereceği emeklilik dilekçesinde maaşını almak istediği bankayı seçebilecek. Ardından bu bankaya 3 yıllık taahhüdünü vererek promosyon imkanından yararlanabilecek.

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EYT’LİLERE ÇİFTE KAZANÇ! Emekli aylığı, ikramiye, emlak vergisi muafiyeti…Promosyondan nasıl yararlanılacak, ödemeler ne zaman?

PROMOSYON NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yeni emekli olanların promosyon ödemeleri ilk maaş ödemesini takiben 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilecek.