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EYT’LİLERE ÇİFTE KAZANÇ! Emekli aylığı, ikramiye, emlak vergisi muafiyeti…Promosyondan nasıl yararlanılacak, ödemeler ne zaman?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bulunan EYT yasası yıl sonu meclise girmeye hazırlanıyor. Yeni yılla birlikteEYT'liler emeklilere sağlanan promosyon, bayram ikramiyesi, emlak vergisi muafiyeti gibi imkanlardan da yararlanacak. İşte, milyonları beklediği EYT ile ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 21.11.2022 11:14Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 11:42