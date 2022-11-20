20 Kasım 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT'li emeklilik muradına erecek! 1998, 1997, 1996, 1995 yılında sigortalılara piyango vurdu! Staj, sigortalılık, prim kapsamı...

EYT'li emeklilik muradına erecek! 1998, 1997, 1996, 1995 yılında sigortalılara piyango vurdu! Staj, sigortalılık, prim kapsamı...

EYT için son dakika gelişmeler yaşanırken, haberler gelmeye devam ediyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar emeklilik için daha şanslı konumda olacak. Tarih dışında kalanlar prim ve yıl şartlarını yerine getirdikleri tarihten itibaren emekli sayılacak. İsteyen vatandaşlar bu süreçte çalışmaya devam edebilecek. İlk etapta şartları tamamlanmış 1,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. Diğer yandan, staj ile başlayan sigortalılık EYT kapsamına alınacak mı? sorusuna yanıt aranıyor. İşte EYT için son gelişmeler ve detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.11.2022 19:04 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 19:04
  • 1
  • 18
EYT’li emeklilik muradına erecek! 1998, 1997, 1996, 1995 yılında sigortalılara piyango vurdu! Staj, sigortalılık, prim kapsamı...

Son dakika haberleri... EYT'li emeklilik muradına erecek. 1998, 1997, 1996, 1995 yılında sigortalılara piyango vurdu. Staj, sigortalılık ve prim kapsamı için gelecek haberler yakından takip ediliyor. Aralık ayında kısa süre kala EYT için şartlar belli olmaya başladı. Düzenleme 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan herkese emeklilik yolunu açacak. Kapsam dışında kalanlar ise şartları tamamladıkları takdirde emekli olabilecek. İşte, EYT için düzenlemede gelinen son aşama ve detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
EYT’li emeklilik muradına erecek! 1998, 1997, 1996, 1995 yılında sigortalılara piyango vurdu! Staj, sigortalılık, prim kapsamı...

Yeni yasa 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara emeklilik yolunu açacak. Prim ve yıl şartları ne zaman tamamlanırsa o tarihte emekli olunacak. İsteyen çalışmaya da devam edecek.

  • 3
  • 18
EYT’li emeklilik muradına erecek! 1998, 1997, 1996, 1995 yılında sigortalılara piyango vurdu! Staj, sigortalılık, prim kapsamı...

EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenleme için sona yaklaşıldı. Düzenleme 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan herkese emeklilik yolunu açacak. Prim ve yıl şartını tamamlayanlar hemen, diğerleri ise tamamladıklarında emeklilik hakkına kavuşacak.

  • 4
  • 18
EYT’li emeklilik muradına erecek! 1998, 1997, 1996, 1995 yılında sigortalılara piyango vurdu! Staj, sigortalılık, prim kapsamı...

İlk etapta şartları tamamlamış 1.5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. Ardından da diğer EYT'liler şartları tamamladıkça emeklilik hakkına kavuşacak.

  • 5
  • 18
EYT’li emeklilik muradına erecek! 1998, 1997, 1996, 1995 yılında sigortalılara piyango vurdu! Staj, sigortalılık, prim kapsamı...

İşte sizlerden gelen soruların yanıtları:

Staj ile başlayan sigortalılık EYT kapsamına alınacak mı?

Mevcut düzenlemelere göre staj ya da çıraklık için yapılan sigortalar sağlık sigortaları olarak primlendiriliyor.
Dolayısıyla burada emeklilik için gerekli olan primler ödenmiyor. Bu yüzden şu anki mevzuata göre staj ya da çıraklık başlangıç olarak sayılmadığı gibi, burada ödenen primler de emeklilik hesabında kullanılmıyor. Burada tek istisna annelerin doğum borçlanmasında yaşanıyor.

Normalde sigortadan önceki doğumları borçlanamayan anneler, staj ile normal sigorta arasındaki doğumlarını borçlanabiliyor.