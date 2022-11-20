HaberlerGaleriEYT'li emeklilik muradına erecek! 1998, 1997, 1996, 1995 yılında sigortalılara piyango vurdu! Staj, sigortalılık, prim kapsamı...
EYT'li emeklilik muradına erecek! 1998, 1997, 1996, 1995 yılında sigortalılara piyango vurdu! Staj, sigortalılık, prim kapsamı...
EYT için son dakika gelişmeler yaşanırken, haberler gelmeye devam ediyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar emeklilik için daha şanslı konumda olacak. Tarih dışında kalanlar prim ve yıl şartlarını yerine getirdikleri tarihten itibaren emekli sayılacak. İsteyen vatandaşlar bu süreçte çalışmaya devam edebilecek. İlk etapta şartları tamamlanmış 1,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. Diğer yandan, staj ile başlayan sigortalılık EYT kapsamına alınacak mı? sorusuna yanıt aranıyor. İşte EYT için son gelişmeler ve detaylar...