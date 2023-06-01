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Haberler Galeri TOKİ Emlak Konut THY projesi KURA ÇEKİMİ ne zaman, başvuru nasıl yapılır? YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY BAŞVURU EKRANI! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı, şartları, teslim tarihi...

TOKİ Emlak Konut THY projesi KURA ÇEKİMİ ne zaman, başvuru nasıl yapılır? YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY BAŞVURU EKRANI! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı, şartları, teslim tarihi...

Başvurular için son gün yaklaşıyor! THY Emlak Konut Arnavutköy projesi başvuru ödeme planı 2023! THY Emlak Konut projesi kura çekim tarihi ne zaman, başvurusu nasıl yapılır? sorusu arama motorlarında hız kazandı. Emlak Konut ve THY işbirliği ile İstanbul Arnavutköy'de yeni bir proje hayata geçiriliyor. Toplu konut projesinin detayları ise merak konusu oldu. Peki, Yenişehir Evleri Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvuru ekranı ve ücreti...

Giriş Tarihi: 01.06.2023 15:47 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 15:48
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TOKİ Emlak Konut THY projesi KURA ÇEKİMİ ne zaman, başvuru nasıl yapılır? YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY BAŞVURU EKRANI! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı, şartları, teslim tarihi...

Yenişehir evleri Arnavutköy ödeme planı merak konusu oldu. Emlak Konut ve THY işbirliği ile İstanbul Arnavutköy'de önemli bir proje hayata geçiyor. Yeni toplu konut projesinde detaylar netleşmeye başladı. Peki, THY- Emlak Konut projesi başvuru şartları neler? İşte, kura tarihleri ve ödeme planı hakkında tüm ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Emlak Konut THY projesi KURA ÇEKİMİ ne zaman, başvuru nasıl yapılır? YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY BAŞVURU EKRANI! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı, şartları, teslim tarihi...

EMLAK KONUT THY YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ BAŞVURU EKRANI, KURA TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirdi.

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TOKİ Emlak Konut THY projesi KURA ÇEKİMİ ne zaman, başvuru nasıl yapılır? YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY BAŞVURU EKRANI! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı, şartları, teslim tarihi...

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi verdi.

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TOKİ Emlak Konut THY projesi KURA ÇEKİMİ ne zaman, başvuru nasıl yapılır? YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY BAŞVURU EKRANI! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı, şartları, teslim tarihi...

Bakan Kurum, "Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı." açıklamasında bulundu.

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TOKİ Emlak Konut THY projesi KURA ÇEKİMİ ne zaman, başvuru nasıl yapılır? YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY BAŞVURU EKRANI! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı, şartları, teslim tarihi...

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2 Haziran'a kadar devam edecek olan Emlak Konut Arnavutköy kura başvurusunun ardından kura çekim süreci başlayacak. Kura çekiminin 5 Haziran itibariyle yapılması bekleniyor.