TOKİ Emlak Konut THY projesi KURA ÇEKİMİ ne zaman, başvuru nasıl yapılır? YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY BAŞVURU EKRANI! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı, şartları, teslim tarihi...

Başvurular için son gün yaklaşıyor! THY Emlak Konut Arnavutköy projesi başvuru ödeme planı 2023! THY Emlak Konut projesi kura çekim tarihi ne zaman, başvurusu nasıl yapılır? sorusu arama motorlarında hız kazandı. Emlak Konut ve THY işbirliği ile İstanbul Arnavutköy'de yeni bir proje hayata geçiriliyor. Toplu konut projesinin detayları ise merak konusu oldu. Peki, Yenişehir Evleri Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvuru ekranı ve ücreti...