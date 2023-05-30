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POMEM sonuç sorgulama ekranı e-Devlet! 2023 Polis Akademisi 30. Dönem POMEM başvuru sonuçları, nereden nasıl öğrenilir? Sınavlar hangi tarihte?
30. Dönem POMEM sonuçlarının açıklandığının duyurulmasıyla birlikte adaylar sonuç ekranını araştırmaya başladı. 10.600 öğrencinin alımının gerçekleşeceği ön başvuru işlemleri mayıs ayında tamamlandı. 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme ön başvuru sonuçlarına ilişkin detaylar arama motorlarında aratılıyor. Peki 2023 Polis Akademisi 30. Dönem POMEM başvuru sonuçları, nereden nasıl öğrenilir? Sınavlar hangi tarihte?