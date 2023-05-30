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Haberler Galeri POMEM sonuç sorgulama ekranı e-Devlet! 2023 Polis Akademisi 30. Dönem POMEM başvuru sonuçları, nereden nasıl öğrenilir? Sınavlar hangi tarihte?

POMEM sonuç sorgulama ekranı e-Devlet! 2023 Polis Akademisi 30. Dönem POMEM başvuru sonuçları, nereden nasıl öğrenilir? Sınavlar hangi tarihte?

30. Dönem POMEM sonuçlarının açıklandığının duyurulmasıyla birlikte adaylar sonuç ekranını araştırmaya başladı. 10.600 öğrencinin alımının gerçekleşeceği ön başvuru işlemleri mayıs ayında tamamlandı. 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme ön başvuru sonuçlarına ilişkin detaylar arama motorlarında aratılıyor. Peki 2023 Polis Akademisi 30. Dönem POMEM başvuru sonuçları, nereden nasıl öğrenilir? Sınavlar hangi tarihte?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 14:37
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POMEM sonuç sorgulama ekranı e-Devlet! 2023 Polis Akademisi 30. Dönem POMEM başvuru sonuçları, nereden nasıl öğrenilir? Sınavlar hangi tarihte?

POMEM sonuç sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme ön başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Binlerce polis adayı için beklenen gün geldi. Sonuçlar e-Devlet üzerinden rahatlıkla öğrenebilirken sınav tarihleri de aratılmaya başlandı. Peki 30. Dönem POMEM başvuru sonuçları, nereden nasıl öğrenilir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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POMEM sonuç sorgulama ekranı e-Devlet! 2023 Polis Akademisi 30. Dönem POMEM başvuru sonuçları, nereden nasıl öğrenilir? Sınavlar hangi tarihte?

30. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

30. dönem POMEM ön başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında pa.edu.tr adresi üzerinden alındı. 10.600 öğrenci alımı başvuru sonuçları ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

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POMEM sonuç sorgulama ekranı e-Devlet! 2023 Polis Akademisi 30. Dönem POMEM başvuru sonuçları, nereden nasıl öğrenilir? Sınavlar hangi tarihte?

Polis Akademisi Başkanlığı, 30. Dönem POMEM giriş sınavı aday belirleme ön başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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POMEM sonuç sorgulama ekranı e-Devlet! 2023 Polis Akademisi 30. Dönem POMEM başvuru sonuçları, nereden nasıl öğrenilir? Sınavlar hangi tarihte?

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''30. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında tamamlanmıştır. 259'u Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları kapsamında olmak üzere lisans mezunu 33.586 erkek ve 27.669 kadın ile ön lisans mezunu 38.790 erkek ve 21.075 kadın, toplam 121.120 aday başvuruda bulunmuştur.

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POMEM sonuç sorgulama ekranı e-Devlet! 2023 Polis Akademisi 30. Dönem POMEM başvuru sonuçları, nereden nasıl öğrenilir? Sınavlar hangi tarihte?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden lisans mezunu 33.509 erkek ile 15.801 kadın, ön lisans mezunu 17.003 erkek ile 4.201 kadın aday olmak üzere toplam 70.514 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.

Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir.''