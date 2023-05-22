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Haberler Galeri TOKİ Emlak Konut THY KURA TARİHİ 2023! Emlak Konut Arnavutköy ödeme planı detayları, şartları! İstanbul Yenişehir Evleri THY Arnavutköy projesi başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ Emlak Konut THY KURA TARİHİ 2023! Emlak Konut Arnavutköy ödeme planı detayları, şartları! İstanbul Yenişehir Evleri THY Arnavutköy projesi başvurusu nasıl yapılır?

"İstanbul Arnavutköy Yenişehir konut projesi başvuru başvuru nasıl yapılır?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Emlak Konut ve THY işbirliği ile İstanbul Arnavutköy'de önemli bir proje hayata geçiyor. Yeni toplu konut projesinde detaylar netleşmeye başladı. Peki, THY- Emlak Konut projesi başvuru şartları neler? İşte, başvuru ekranı, kura tarihleri ve ödeme planı hakkında tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 22.05.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 09:34
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TOKİ Emlak Konut THY KURA TARİHİ 2023! Emlak Konut Arnavutköy ödeme planı detayları, şartları! İstanbul Yenişehir Evleri THY Arnavutköy projesi başvurusu nasıl yapılır?

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi başvuru ödeme planı 2023! Emlak Konut ve THY işbirliği ile İstanbul Arnavutköy'de yeni bir proje hayata geçiriliyor. Toplu konut projesinin detayları netleşmeye başladı. Peki, Emlak Konut ve THY İstanbul Arnavutköy toplu konut projesi başvuru şartları neler? İşte başvuru ekranı ve ücreti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Emlak Konut THY KURA TARİHİ 2023! Emlak Konut Arnavutköy ödeme planı detayları, şartları! İstanbul Yenişehir Evleri THY Arnavutköy projesi başvurusu nasıl yapılır?

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY PROJESİ BAŞVURU EKRANI, KURA TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi verdi.

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TOKİ Emlak Konut THY KURA TARİHİ 2023! Emlak Konut Arnavutköy ödeme planı detayları, şartları! İstanbul Yenişehir Evleri THY Arnavutköy projesi başvurusu nasıl yapılır?

Bakan Kurum, konu ile ilgili açıklamasınsa şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı."

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TOKİ Emlak Konut THY KURA TARİHİ 2023! Emlak Konut Arnavutköy ödeme planı detayları, şartları! İstanbul Yenişehir Evleri THY Arnavutköy projesi başvurusu nasıl yapılır?

YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha başlatılıyor.

Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları başladı.

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TOKİ Emlak Konut THY KURA TARİHİ 2023! Emlak Konut Arnavutköy ödeme planı detayları, şartları! İstanbul Yenişehir Evleri THY Arnavutköy projesi başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebilecek ve başvuru için sadece 1000 lira ücret alınacak.

Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran 2023 tarihine kadar yapılabilecek.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

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