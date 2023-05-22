22 Mayıs 2023, Pazartesi
TOKİ Emlak Konut THY KURA TARİHİ 2023! Emlak Konut Arnavutköy ödeme planı detayları, şartları! İstanbul Yenişehir Evleri THY Arnavutköy projesi başvurusu nasıl yapılır?
"İstanbul Arnavutköy Yenişehir konut projesi başvuru başvuru nasıl yapılır?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Emlak Konut ve THY işbirliği ile İstanbul Arnavutköy'de önemli bir proje hayata geçiyor. Yeni toplu konut projesinde detaylar netleşmeye başladı. Peki, THY- Emlak Konut projesi başvuru şartları neler? İşte, başvuru ekranı, kura tarihleri ve ödeme planı hakkında tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 22.05.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 09:34
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