HaberlerGaleriMOTORİNE ZAM SON DAKİKA | Mazota, benzine zam var mı? 2 Aralık akaryakıt fiyatları GÜNCEL LİSTE! İstanbul, Ankara, İzmir...
MOTORİNE ZAM SON DAKİKA | Mazota, benzine zam var mı? 2 Aralık akaryakıt fiyatları GÜNCEL LİSTE! İstanbul, Ankara, İzmir...
Brent petrol fiyatında yaşanan hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da değişiklik görülüyor. Birkaç gündür indirim haberleriyle araç sahiplerinin yüzünü güldüren akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Petrol fiyatı 87,08 dolar seviyesine çıkarken, motorin grubunda zam yapılacağı açıklandı. Peki, mazota, benzine zam var mı? 2 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...