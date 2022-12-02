MOTORİNE ZAM SON DAKİKA | Mazota, benzine zam var mı? 2 Aralık akaryakıt fiyatları GÜNCEL LİSTE! İstanbul, Ankara, İzmir...

MAZOTA, BENZİNE ZAM VAR MI?

3 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorin fiyatlarına 1,16 TL zam gelecek. Benzin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İşte güncel fiyatlar: