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Haberler Galeri MOTORİNE ZAM SON DAKİKA | Mazota, benzine zam var mı? 2 Aralık akaryakıt fiyatları GÜNCEL LİSTE! İstanbul, Ankara, İzmir...

MOTORİNE ZAM SON DAKİKA | Mazota, benzine zam var mı? 2 Aralık akaryakıt fiyatları GÜNCEL LİSTE! İstanbul, Ankara, İzmir...

Brent petrol fiyatında yaşanan hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da değişiklik görülüyor. Birkaç gündür indirim haberleriyle araç sahiplerinin yüzünü güldüren akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Petrol fiyatı 87,08 dolar seviyesine çıkarken, motorin grubunda zam yapılacağı açıklandı. Peki, mazota, benzine zam var mı? 2 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 10:23
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MOTORİNE ZAM SON DAKİKA | Mazota, benzine zam var mı? 2 Aralık akaryakıt fiyatları GÜNCEL LİSTE! İstanbul, Ankara, İzmir...

Rusya-Ukrayna savaşı etkisiyle yükselişe geçen Brent petrol, birkaç gündür düşüş yaşadı. Çin'den gelen Kovid-19 salgın haberleriyle yeniden yükselişe geçen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününe 87,08 dolardan başladı. Bu gelişmelerin ardından gözler akayakıt fiyatlarına çevrildi. Petrolde yaşanan fiyat artışı sonrası motorine zam yapılacağı açıklandı. Peki, mazota, benzine zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 2 Aralık akaryakıt fiyatları güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MOTORİNE ZAM SON DAKİKA | Mazota, benzine zam var mı? 2 Aralık akaryakıt fiyatları GÜNCEL LİSTE! İstanbul, Ankara, İzmir...

MAZOTA, BENZİNE ZAM VAR MI?

3 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorin fiyatlarına 1,16 TL zam gelecek. Benzin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İşte güncel fiyatlar:

  • 3
  • 12
MOTORİNE ZAM SON DAKİKA | Mazota, benzine zam var mı? 2 Aralık akaryakıt fiyatları GÜNCEL LİSTE! İstanbul, Ankara, İzmir...

2 Aralık İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 20.19 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.51 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.80 TL

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MOTORİNE ZAM SON DAKİKA | Mazota, benzine zam var mı? 2 Aralık akaryakıt fiyatları GÜNCEL LİSTE! İstanbul, Ankara, İzmir...

2 Aralık Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 20.35 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.63 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.79 TL

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MOTORİNE ZAM SON DAKİKA | Mazota, benzine zam var mı? 2 Aralık akaryakıt fiyatları GÜNCEL LİSTE! İstanbul, Ankara, İzmir...

2 Aralık İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 20.36 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.71 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.54 TL