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07 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri TOKİ duyurdu! 41 ilde ucuz konut! Ev almak isteyenlere müjde TOKİ duyurdu! 41 ilde ucuz konut! Ev almak isteyenlere müjde Son dakika haberine göre; Ev almak isteyen binlerce vatandaşa TOKİ'den müjdeli haber geldi. TOKİ, 2021 yılı konut başvurularının 41 il için başladığını duyurdu. TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen vatandaşların belirlenen tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvuru yapmasının yeterli olacağı bildirildi. Giriş Tarihi: 07.02.2021 14:41 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 14:45
Ev sahibi olmak isteyen binlerce kişiye TOKİ'den müjdeli haber geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 25 yaşını dolduran tüm vatandaşlar için 41 ilde konut başvurularının başladığını bildirdi. Peki
TOKİ'den nasıl ev sahibi olunur? Konut başvurusu nasıl yapılır? GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ'den yapılan açıklamada 2021 yılı konut başvurularının başladığı ve 41 şehirde vatandaşların ucuza ev sahibi yapılacağına yer verildi.
TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek.
TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.
TOKİ'DEN KONUT ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. vatandaşı olması,
Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması
(Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),