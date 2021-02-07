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07 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Marketlerden flaş yasak kararı! Hafta başında değişecek! ŞOK ve BİM bundan sonra... Marketlerden flaş yasak kararı! Hafta başında değişecek! ŞOK ve BİM bundan sonra...
Koronavirüs salgını sürecinde marketlerde yeni önlemlerini alıyor. Salgın sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle marketler aktüel kataloglarını yayınladıkları günleri değiştirmişti. BİM kısa süre sonra düzenlemeye giderek, Cuma günü yayınlanan aktüel kataloglarını Çarşamba gününe almıştı. ŞOK marketlerin hafta sonu satışa çıkardığı indirimli ürünler cuma gününe çekti. Marketlerin düzenlemeleri hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 07.02.2021 17:04
Koronavirüs salgını sürecinde tüm yurtta hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Marketlerde yasağa ayak uydurdu ve aktüel ürünler kataloglarını yayınladıkları günleri değiştirdi. Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen market zincirleri arasında yer alan BİM, yeni karar ile eski takvimine döndüğünü açıkladı. Geçtiğimiz dönemde cuma günü yayınlanan kampanyalar Çarşamba gününe çekilmişti. Yeni karar ile BİM yeniden kampanyalarını Cuma gününe çekildiğini açıkladı. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR BİM YENİ KARARINI AÇIKLADI Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen market zincirleri arasında yer alan BİM, yeni karar ile eski takvimine döndüğünü açıkladı. Geçtiğimiz dönemde cuma günü yayınlanan kampanyalar Çarşamba gününe çekilmişti. Yeni karar ile BİM yeniden kampanyalarını Cuma gününe çekildiğini açıkladı. ŞOK YASAĞA AYAK UYDURDU GÜNÜ DEĞİŞTİ
ŞOK marketler zinciri tarafından Cumartesi günü yayınlanan aktüel ürünler kataloğu, yeni karar ile Cuma günü satışa çıkıyor.
HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:
Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.
Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.