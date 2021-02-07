Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
07 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Kızılay'dan KPSS şartsız personel alım müjdesi! Başvuru tarihleri ve şartları Kızılay'dan KPSS şartsız personel alım müjdesi! Başvuru tarihleri ve şartları Kızılay KPSS şartsız personel alımı yapacak. Türkiye'nin en saygın kurumlarından birisi olan Kızılay ülkemizde ve birçok ülkede insanların yardımına koşuyor. Gönüllü faaliyetleri ile dikkat çeken Kızılay'da çalışmak birçok vatandaşın hayali. Kızılay'da çalışmak isteyen vatandaşlara müjde geldi. Kızılay KPSS şartı aramadan personel alacağını duyurdu. Kızılay'ın kariyer sitesinde işçi alımı ile ilgili tüm bilgiler paylaşıldı. Peki, KPSS şartsız Kızılay personel alımı ile ilgili detaylar... Giriş Tarihi: 07.02.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 10:53
Türk Kızılayı KPSS şartı aramadan personel alımı yapacak. Personel alımı ile ilgili bilgiler Kızılay'ın kariyer sayfasında yer aldı. Kızılay alacağı personelleri kariyer sayfasından bilgilendiriyor. Birçok alanda personel alımı devam ediyor. Kızılay personel alım haberleri büyük ilgi görürken, başvurular da oldukça yoğun. Peki, Kızılay personel alım şartları neler? İşte detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kızılay KPSS şartı aramaksızın personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilan Başvuru şartları ve son başvuru tarihine ilişkin merak edilen detayları adaylara açıklayan Türk Kızılay'ı, Gerekli verilerin ilgili kaynaklardan zamanında ve uygun yöntemlerle toplanması, büyük ölçekli veriler üzerinde çalışma yapmak, analiz çalışmalarının dokümantasyonunu sağlamak, veri temizleme, zenginleştirme ve tekilleştirme süreçlerini ilerletme görevini üstlenecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Kızılay tarafından yayınlanan ilana göre başvurular 04 Şubat 2021 tarihinde başladı. Adaylar başvuruları belirtilen tarih itibari ile yapabilecek.
Ayrıca başvurular Kızılay'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kızılay Veri Doğrulama ve Analiz Asistanı alımı başvuru şartları;
Üniversitelerin İstatistik, Endüstri Mühendisliği vb. lisans bölümlerinden mezun,
Tercihen veri analizi, iş zekası ve uygulamaları hakkında en az 2 yıl profesyonel deneyim sahibi,
MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
Tercihen Java, Pyhton vb. programlama dillerine hakim,
Tercihen SPSS, R vb. istatistiksel araçları kullanabilen,
Çok iyi düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce ifade yeteneğine sahip,
Stratejik bakış açısına sahip, dikkatli ve sonuç odaklı çalışabilen,
Etkin ve etkili iletişim kurabilen,