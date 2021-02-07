Kızılay'dan KPSS şartsız personel alım müjdesi! Başvuru tarihleri ve şartları

Kızılay KPSS şartsız personel alımı yapacak. Türkiye'nin en saygın kurumlarından birisi olan Kızılay ülkemizde ve birçok ülkede insanların yardımına koşuyor. Gönüllü faaliyetleri ile dikkat çeken Kızılay'da çalışmak birçok vatandaşın hayali. Kızılay'da çalışmak isteyen vatandaşlara müjde geldi. Kızılay KPSS şartı aramadan personel alacağını duyurdu. Kızılay'ın kariyer sitesinde işçi alımı ile ilgili tüm bilgiler paylaşıldı. Peki, KPSS şartsız Kızılay personel alımı ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 07.02.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 10:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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