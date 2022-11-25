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Haberler Galeri TOKİ DİYARBAKIR KURA TAKVİMİ: 2022 Diyarbakır sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? Merkez, Ergani, Silvan, Dicle...

TOKİ DİYARBAKIR KURA TAKVİMİ: 2022 Diyarbakır sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? Merkez, Ergani, Silvan, Dicle...

250 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi devam ediyor. TOKİ kurası için heyecan sürerken, gözler Diyarbakır kuralarına çevrildi. Diyarbakır'ın Merkez, Ergani, Bismil, Çermik, Silvan, Kulp, Eğil, Hani, Kocaköy, Cüngüş, Hazro, Dicle ilçelerine inşaa edilecek sosyal konut için kura tarihleri belli oldu. Başvurularını gerçekleştiren Diyarbakır halkı heyecan içinde kura tarihini araştırıyor. Peki, 2022 Diyarbakır sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? Merkez, Ergani, Silvan, Dicle kura tarihi hangi gün? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 15:47
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TOKİ DİYARBAKIR KURA TAKVİMİ: 2022 Diyarbakır sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? Merkez, Ergani, Silvan, Dicle...

TOKİ Diyarbakır kurası için geri sayım başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde kura heyecanı yaşanıyor. Bu kapsamda Diyarbakır Merkez'e 3.14, Ergani'ye 300, Bismil'e 196, Çermik'e 158, Silvan'a 250, Kulp'a 200, Eğil'e 126, Hani'ye 250, Kocaköy'e 70, Cüngüş'e 112, Hazro'ya 124, Dicle'ye 250 konut inşaa edilecek. Diyarbakır konut kura takvimi belli oldu. Peki, 2022 Diyarbakır sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? Merkez, Ergani, Silvan, Dicle kura tarihi hangi gün? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ DİYARBAKIR KURA TAKVİMİ: 2022 Diyarbakır sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? Merkez, Ergani, Silvan, Dicle...

TOKİ DİYARBAKIR KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2022 TOKİ Diyarbakır sosyal konut kurası 26-28 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

İşte ilçe ilçe kura tarihleri:

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TOKİ DİYARBAKIR KURA TAKVİMİ: 2022 Diyarbakır sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? Merkez, Ergani, Silvan, Dicle...

26-27 KASIM CUMARTESİ-PAZAR

DİYARBAKIR MERKEZ 3514/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 3514 26-27 KASIM 2022 10:00

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TOKİ DİYARBAKIR KURA TAKVİMİ: 2022 Diyarbakır sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? Merkez, Ergani, Silvan, Dicle...

28 KASIM PAZARTESİ

DİYARBAKIR ERGANİ 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 28 KASIM 2022 10:00

DİYARBAKIR BİSMİL 196 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 196 28 KASIM 2022 10:00

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TOKİ DİYARBAKIR KURA TAKVİMİ: 2022 Diyarbakır sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? Merkez, Ergani, Silvan, Dicle...

DİYARBAKIR ÇERMİK 158 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 158 28 KASIM 2022 10:00

DİYARBAKIR SİLVAN 250 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 250 28 KASIM 2022 10:00

DİYARBAKIR KULP 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 28 KASIM 2022 10:00