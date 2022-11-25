TOKİ DİYARBAKIR KURA TAKVİMİ: 2022 Diyarbakır sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? Merkez, Ergani, Silvan, Dicle...

250 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi devam ediyor. TOKİ kurası için heyecan sürerken, gözler Diyarbakır kuralarına çevrildi. Diyarbakır'ın Merkez, Ergani, Bismil, Çermik, Silvan, Kulp, Eğil, Hani, Kocaköy, Cüngüş, Hazro, Dicle ilçelerine inşaa edilecek sosyal konut için kura tarihleri belli oldu. Başvurularını gerçekleştiren Diyarbakır halkı heyecan içinde kura tarihini araştırıyor. Peki, 2022 Diyarbakır sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? Merkez, Ergani, Silvan, Dicle kura tarihi hangi gün? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 25.11.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 15:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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