Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği kasım enflasyonu için geri sayım başladı. Memur ve emeklilerin yanı sıra birçok kesimin maaş artışında etkili olacak altı aylık enflasyon verisinin beşinci verisi olan kasım enflasyonunun açıklanacağı tarih belli oldu. Maaş hesaplamasında kullanılacak kasım ayı enflasyon beklentisi merak ediliyor. Peki, Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...