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Haberler Galeri Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği kasım enflasyonu için geri sayım başladı. Memur ve emeklilerin yanı sıra birçok kesimin maaş artışında etkili olacak altı aylık enflasyon verisinin beşinci verisi olan kasım enflasyonunun açıklanacağı tarih belli oldu. Maaş hesaplamasında kullanılacak kasım ayı enflasyon beklentisi merak ediliyor. Peki, Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2022 15:22 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 15:22
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Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak kasım ayı enflasyon verisi merakla bekleniyor. Kasım ayının bitmesine kısa süre kala gözler enflasyon verisine çevrildi. Maaş zam hesaplaması için enflasyon oranının yakından takip eden vatandaşlar, enflasyon beklentisinin ne olduğu merak ediyor. Peki, Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Kasım ayı enflasyon oranı 5 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Enflasyon oranı, TÜİK tarafından her ayın 3'ünde açıklanıyor. Ayın 3'ü hafta sonuna ya da resmi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki iş günü açıklanıyor.

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Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Hemen şunu belirtelim ki, kasım ayı enflasyon beklentisi henüz açıklanmadı. Beklenti anketi, genellikle ay sonuna doğru açıklanıyor. Ekonomistlerin katılımıyla sonuçlanan enflasyon beklentisi belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

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Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

BİR ÖNCEKİ AY ENFLASYON VERİLERİ

TÜİK 2022 Ekim ayı enflasyon verileri 3 Kasım'da açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 3,54, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,83 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 85,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 157,69 olarak kaydedildi.

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Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 65,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 122,93 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,54, Yİ-ÜFE yüzde 7,83 yükseldi.