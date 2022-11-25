TARIM KREDİ MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER | Böyle indirim görülmedi! ÇAY, TOZ ŞEKER, YAĞ fiyatlarında büyük kampanya başladı!

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri vatandaşlar tarafından sıklıkla takip ediliyor.Temel ihtiyaç ürünlerinde indirim uygulayan Tarım Kredi Market'ler Kasım ayına özel indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Peki, Tarım Kredi Kooperatif Market'te hangi ürün ne kadar? İşte, indirime dair merak edilenler...

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