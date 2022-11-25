25 Kasım 2022, Cuma
TARIM KREDİ MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER | Böyle indirim görülmedi! ÇAY, TOZ ŞEKER, YAĞ fiyatlarında büyük kampanya başladı!
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarından Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler kataloğunu yayımladı. İşte, 25-30 Kasım tarihleri arasında satışa sunuculacak indirimli ürünler...
Giriş Tarihi: 25.11.2022 16:51 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 16:55
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