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TARIM KREDİ MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER | Böyle indirim görülmedi! ÇAY, TOZ ŞEKER, YAĞ fiyatlarında büyük kampanya başladı!

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarından Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler kataloğunu yayımladı. İşte, 25-30 Kasım tarihleri arasında satışa sunuculacak indirimli ürünler...

Giriş Tarihi: 25.11.2022 16:51 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 16:55
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TARIM KREDİ MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER | Böyle indirim görülmedi! ÇAY, TOZ ŞEKER, YAĞ fiyatlarında büyük kampanya başladı!

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri vatandaşlar tarafından sıklıkla takip ediliyor.Temel ihtiyaç ürünlerinde indirim uygulayan Tarım Kredi Market'ler Kasım ayına özel indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Peki, Tarım Kredi Kooperatif Market'te hangi ürün ne kadar? İşte, indirime dair merak edilenler...

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GALERİ DEVAM EDİYOR
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TARIM KREDİ MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER | Böyle indirim görülmedi! ÇAY, TOZ ŞEKER, YAĞ fiyatlarında büyük kampanya başladı!

YENİ KAMPANYA NE ZAMAN BİTİYOR?

25 Kasım'da başlayan indirim 30 Kasım tarihinde sona erecek. Ayçicek yağı indirimi ve diğer kampanyalar, ülke genelindeki bütün Tarım Kredi Market şubelerinde müşterilerle buluşacak.

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TARIM KREDİ MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER | Böyle indirim görülmedi! ÇAY, TOZ ŞEKER, YAĞ fiyatlarında büyük kampanya başladı!

TARIM KREDİ MARKETLERİ NEREDE?

Tarım Kredi Marketleri, Afyon, Aydın, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Giresun, İzmir, İstanbul, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova'da bulunurken yeni açılacak marketlerle birlikte tüm illerde market olacak.

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TARIM KREDİ MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER | Böyle indirim görülmedi! ÇAY, TOZ ŞEKER, YAĞ fiyatlarında büyük kampanya başladı!

Tarım Kredi Market 25-30 Kasım 2022 indirim kataloğu...

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TARIM KREDİ MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER | Böyle indirim görülmedi! ÇAY, TOZ ŞEKER, YAĞ fiyatlarında büyük kampanya başladı!