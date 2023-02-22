22 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İSTANBUL TOKİ KURA İSİM LİSTESİ 2023 | İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilen ve reddedilenler belli oldu! Arnavutköy, Esenler, Başakşehir...

İSTANBUL TOKİ KURA İSİM LİSTESİ 2023 | İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilen ve reddedilenler belli oldu! Arnavutköy, Esenler, Başakşehir...

İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihi merak konusu olurken, başvuru yapanlar TOKİ tarafından değerlendirmeye alındı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 81 il genelinde toplamda 250 bin konut inşa edilecek. İstanbul Avrupa Yakası konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isimleri yayınlandı. İşte, TOKİ İstanbul konut başvurusu reddedilenlerin isim listesi...

Giriş Tarihi: 22.02.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 09:09
  • 1
  • 12
İSTANBUL TOKİ KURA İSİM LİSTESİ 2023 | İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilen ve reddedilenler belli oldu! Arnavutköy, Esenler, Başakşehir...

TOKİ İstanbul konut başvurusu iptal edilenler listesi, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişlerine ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle ara verildi. 2+1 ve 3+1 sosyal konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ İstanbul kura çekimi için heyecanlı bekleyiş devam ederken adayların başvuruları değerlendirildi. İstanbul Avrupa Yakası konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isimleri belli oldu. İşte, TOKİ İstanbul konut başvurusu reddedilenlerin isim listesi..

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
İSTANBUL TOKİ KURA İSİM LİSTESİ 2023 | İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilen ve reddedilenler belli oldu! Arnavutköy, Esenler, Başakşehir...

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER AÇIKLANDI!

Toplu Konut İdares'nin resmi internet sitesinde TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesi yayımlandı. Buna göre Arnavutköy, Başakşehir, Esenler'de inşa edilecek sosyal konutlar için başvurusu reddedilenler belli oldu.

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLERİN LİSTESİ

  • 3
  • 12
İSTANBUL TOKİ KURA İSİM LİSTESİ 2023 | İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilen ve reddedilenler belli oldu! Arnavutköy, Esenler, Başakşehir...

İSTANBUL TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU!

Aynı zamanda Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde başvurusu kabul edilenlerin isimleri de açıklandı.

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İSİM LİSTESİ

  • 4
  • 12
İSTANBUL TOKİ KURA İSİM LİSTESİ 2023 | İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilen ve reddedilenler belli oldu! Arnavutköy, Esenler, Başakşehir...

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

  • 5
  • 12
İSTANBUL TOKİ KURA İSİM LİSTESİ 2023 | İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilen ve reddedilenler belli oldu! Arnavutköy, Esenler, Başakşehir...

BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY, ESENLER, ÇATALCA, SİLİVRİ, TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsıyor.