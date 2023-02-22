İSTANBUL TOKİ KURA İSİM LİSTESİ 2023 | İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilen ve reddedilenler belli oldu! Arnavutköy, Esenler, Başakşehir...

İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihi merak konusu olurken, başvuru yapanlar TOKİ tarafından değerlendirmeye alındı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 81 il genelinde toplamda 250 bin konut inşa edilecek. İstanbul Avrupa Yakası konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isimleri yayınlandı. İşte, TOKİ İstanbul konut başvurusu reddedilenlerin isim listesi...