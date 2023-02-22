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Haberler Galeri Deprem bölgesi kısa çalışma ödeneği ne kadar, nasıl alınır? 2023 Kısa çalışma ödeneği, nakdi destek ücreti ne zaman yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Deprem bölgesi kısa çalışma ödeneği ne kadar, nasıl alınır? 2023 Kısa çalışma ödeneği, nakdi destek ücreti ne zaman yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Depremzedelere kısa çalışma ödeneği Resmi Gazete'de yayımlandı! Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem ülkemizde felakete yol açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremden etkilenen kişiler için önemli terbirler aldı. Buna göre; deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği depremzedeler için de devreye giriyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır, şartları neler? İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 22.02.2023 11:06
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Deprem bölgesi kısa çalışma ödeneği ne kadar, nasıl alınır? 2023 Kısa çalışma ödeneği, nakdi destek ücreti ne zaman yatacak? Resmi Gazete’de yayımlandı!

Depremden etkilenen vatandaşlara kısa çalışma ödeneği Resmi Gazete'de yayımlandı.Kahramanmaraş depremlerinin ardından OHAL ilan edilen 11 ilde, çalışma ve sosyal güvenlik alanında bazı önlemler alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; kentlerdeki işçiler için belli şartlar altında işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği uygulamasını başlatılıyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır? İşte, ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Deprem bölgesi kısa çalışma ödeneği ne kadar, nasıl alınır? 2023 Kısa çalışma ödeneği, nakdi destek ücreti ne zaman yatacak? Resmi Gazete’de yayımlandı!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DETAYLARI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnama ile Olağanüstü hal süresince depremlerin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle işverenlerin Türkiye İş Kurumuna yaptıkları kısa çalışma başvuruları için, depremden etkilenme durumuna göre olağanüstü hal ilan edilen bölgeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek il/ilçelerde bulunan işyerleri ve/veya deprem sebebiyle yıkık,

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Deprem bölgesi kısa çalışma ödeneği ne kadar, nasıl alınır? 2023 Kısa çalışma ödeneği, nakdi destek ücreti ne zaman yatacak? Resmi Gazete’de yayımlandı!

acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğunu belgeleyen işyerleri için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci maddesi kapsamında işverenlerin başvurusu doğrultusunda kısa çalışma ödeneği verilecek. Anılan maddenin son fıkrası gereğince işverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecek.

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Deprem bölgesi kısa çalışma ödeneği ne kadar, nasıl alınır? 2023 Kısa çalışma ödeneği, nakdi destek ücreti ne zaman yatacak? Resmi Gazete’de yayımlandı!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR 2023?

İşçilere Kısa Çalışma Ödeneği ile Genel Sağlık Sigortası primleri de ödeniyor. İşçiler brüt maaşlarının yüzde 60'ı kadar Kısa Çalışma Ödeneği alırken üst sınır olarak asgari ücretin yüzde 150'si kadar miktar belirleniyor. Kısa Çalışma Ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini yani 15 bin lirayı geçemiyor.

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Deprem bölgesi kısa çalışma ödeneği ne kadar, nasıl alınır? 2023 Kısa çalışma ödeneği, nakdi destek ücreti ne zaman yatacak? Resmi Gazete’de yayımlandı!

Bu yıl için asgari ücretli bir işçi için Kısa Çalışma Ödeneği 6 bin 4 lira 80 kuruş oluyor. İşçinin maaşı arttıkça alacağı ödenek de artıyor. Kısa Çalışma Ödeneği'nden sadece Damga Vergisi kesiliyor.