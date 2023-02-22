Deprem bölgesi kısa çalışma ödeneği ne kadar, nasıl alınır? 2023 Kısa çalışma ödeneği, nakdi destek ücreti ne zaman yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Depremzedelere kısa çalışma ödeneği Resmi Gazete'de yayımlandı! Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem ülkemizde felakete yol açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremden etkilenen kişiler için önemli terbirler aldı. Buna göre; deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği depremzedeler için de devreye giriyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır, şartları neler? İşte, haberin detayları...