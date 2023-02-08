TOKİ çekilişleri ERTELENDİ mi, hangi tarihe ertelendi? TOKİ İzmir, İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 7-14 ŞUBAT TOKİ KURA TARİHLERİ!

TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?" sorusu Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından sorgulanmaya başladı.TOKİ tarafından evleri, iş yerleri ve arsaları için yapılacak kura çekilişlerinin ertelendiği duyuruldu. 6-14 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan ve İzmir kura sonuçlarının da beklendiği sosyal konut kuraları ertelendi. Peki, TOKİ çekilişleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ İzmir, Afyonkarahisar kuraları ne zaman? İşte, detaylar...