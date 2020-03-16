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TOKİ çekiliş canlı yayın izle: 2020 Tuzla TOKİ kura çekilişi hangi kanalda? TOKİ Facebook, Twitter, YouTube canlı

TOKİ Tuzla kura çekilişi canlı nasıl izlenir? TOKİ tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü tedbirleri kapsamında kura törenlerinin iptal edildiği, kuraların canlı yayında takip edilebileceği açıklandı. TOKİ'nin Facebook, Twitter ve YouTube hesapları üzerinden çekiliş canlı yayınlanacak. Peki, TOKİ Tuzla kura çekilişi canlı nasıl izlenir? İşte 2020 TOKİ kura çekilişi Facebook, Twitter ve YouTube canlı izle seçeneği ile ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 10:57
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TOKİ çekiliş canlı yayın izle: 2020 Tuzla TOKİ kura çekilişi hangi kanalda? TOKİ Facebook, Twitter, YouTube canlı

İstanbul Tuzla TOKİ çekiliş canlı yayın nasıl izlenir? 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için 16-17 Mart'ta yapılacak. Kura saat 11.00'de başlayacak. Tuzla'da yapılacak konutlara başvuran adaylar, çekilişi canlı takip etmek istiyorlar. Peki, TOKİ çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? 2020 Tuzla TOKİ kura çekilişi hangi kanalda? TOKİ Facebook, Twitter, YouTube canlı yayın sayfası...

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TOKİ çekiliş canlı yayın izle: 2020 Tuzla TOKİ kura çekilişi hangi kanalda? TOKİ Facebook, Twitter, YouTube canlı

TOKİ CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Kura çekilişi, TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak. Aşağıdaki linklere tıklayarak canlı yayınları izleyebilirsiniz...

TOKİ CANLI YAYIN İZLE (FACEBOOK)

TOKİ CANLI YAYIN İZLE (TWİTTER)

TOKİ CANLI YAYIN İZLE (YOUTUBE)

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TOKİ çekiliş canlı yayın izle: 2020 Tuzla TOKİ kura çekilişi hangi kanalda? TOKİ Facebook, Twitter, YouTube canlı

Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.

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TOKİ çekiliş canlı yayın izle: 2020 Tuzla TOKİ kura çekilişi hangi kanalda? TOKİ Facebook, Twitter, YouTube canlı

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

TOKİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ çekiliş canlı yayın izle: 2020 Tuzla TOKİ kura çekilişi hangi kanalda? TOKİ Facebook, Twitter, YouTube canlı

TOKİ PARA İADESİ NASIL GERİ ALINACAK?

TOKİ'nin inşa ettiği konutlar için, noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan kişilere başvuru bedelleri iade ediliyor.

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecek.

Ücretler, dekontlar ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunulması halinde geri ödenecek.