TOKİ çekiliş canlı yayın izle: 2020 Tuzla TOKİ kura çekilişi hangi kanalda? TOKİ Facebook, Twitter, YouTube canlı

İstanbul Tuzla TOKİ çekiliş canlı yayın nasıl izlenir? 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için 16-17 Mart'ta yapılacak. Kura saat 11.00'de başlayacak. Tuzla'da yapılacak konutlara başvuran adaylar, çekilişi canlı takip etmek istiyorlar. Peki, TOKİ çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? 2020 Tuzla TOKİ kura çekilişi hangi kanalda? TOKİ Facebook, Twitter, YouTube canlı yayın sayfası...