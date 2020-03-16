TOKİ çekiliş canlı yayın izle: 2020 Tuzla TOKİ kura çekilişi hangi kanalda? TOKİ Facebook, Twitter, YouTube canlı
TOKİ Tuzla kura çekilişi canlı nasıl izlenir? TOKİ tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü tedbirleri kapsamında kura törenlerinin iptal edildiği, kuraların canlı yayında takip edilebileceği açıklandı. TOKİ'nin Facebook, Twitter ve YouTube hesapları üzerinden çekiliş canlı yayınlanacak. Peki, TOKİ Tuzla kura çekilişi canlı nasıl izlenir? İşte 2020 TOKİ kura çekilişi Facebook, Twitter ve YouTube canlı izle seçeneği ile ahaber.com.tr'de...
Giriş Tarihi: 16.03.2020 10:45Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 10:57