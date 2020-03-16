İstanbul Tuzla TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları sorgulama

TOKİ PARA İADESİ NASIL GERİ ALINACAK?

TOKİ'nin inşa ettiği konutlar için, noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan kişilere başvuru bedelleri iade ediliyor.

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecek.

Ücretler, dekontlar ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunulması halinde geri ödenecek.