İstanbul Tuzla TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları sorgulama İstanbul Tuzla TOKİ kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. TOKİ tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü karşı alınan tedbirler kapsamında kura törenini iptal edildiği, çekilişin canlı yayından takip edilebileceği bildirildi. TOKİ Tuzla kurasına başvuran adaylar, sonuçları görüntülemek istiyorlar. Peki, İstanbul Tuzla TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Giriş Tarihi: 16.03.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 10:22
TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi saat 11.00'de yapılacak. Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği TOKİ İstanbul kura çekilişi internet üzerinden canlı yayınlanacak. Dar gelirli aileyi ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ, Tuzla kura çekilişini 17 Mart'ta yapılacak kura ile tamamlayacak. Öte yandan Arnavutköy'deki 3 bin 750 konut için 18-19 Mart'ta, Başakşehir'deki 500 konut için 20 Mart'ta kura çekimi gerçekleştirilecek. Peki, İstanbul Tuzla TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
İSTANBUL TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sonuçlar henüz açıklanmadı. Tuzla'da kura çekimi saat 11.00'de başlayacak. Kura sonuçlarına göre hak kazananların isim listesi gün içerisinde TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.
TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?
Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
TOKİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ TOKİ PARA İADESİ NASIL GERİ ALINACAK? inşa ettiği konutlar için, noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan kişilere başvuru bedelleri iade ediliyor. TOKİ'nin
Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecek.
Ücretler, dekontlar ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunulması halinde geri ödenecek.
KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANACAK
Küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı vatandaşların sağlığını korumak için devletin aldığı önlemler doğrultusunda kura çekimleri için tören yapılmayacak. Noter huzurunda yapılacak kuralar, TOKİ 'nin sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.