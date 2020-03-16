Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 pandemisinin merkez üssünün Avrupa olduğunu açıklaması ve dünyada toplam vaka sayısının 150 bini aşması sonrası İtalya'nın ardından Fransa ve İspanya'da da ülke genelinde karantina uygulamasına geçildi. ABD'de ise Başkan Donald Trump, salgın nedeniyle ulusal acil durum ilan etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından Fed, dün akşam Kovid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek amacıyla 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesi ikinci kez sürpriz faiz indirimine gitti. Fed, politika faizini yüzde 1,00-1,25 aralığından yüzde 0-0,25 aralığına çekerken, aynı zamanda 500 milyar dolarlık kısmı hazine, 200 milyar dolarlık kısmı ipoteğe dayalı tahviller olmak üzere toplam 700 milyar dolarlık parasal genişleme yapacağını duyurdu.