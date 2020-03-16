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Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?
Dolar son dakika... Fed'in acil faiz indirimi kararı almasının ardından 6.28'lere gerileyen dolar kuru ilerleyen saatlerde yönünü yukarı çevirdi. Güne 6.3156 liradan başlayan dolar kuru, sabah saatlerinde 6.35'in üzerinde tırmandı. Piyasalarda corona virüsü ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Yeni haftaya Fed sürpriziyle giren dolar/TL'de son durum nedir? Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 16 Mart güncel döviz kurları...
Giriş Tarihi: 16.03.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 11:31
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Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?
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Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?
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Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?
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Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?
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Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?