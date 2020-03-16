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Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?

Dolar son dakika... Fed'in acil faiz indirimi kararı almasının ardından 6.28'lere gerileyen dolar kuru ilerleyen saatlerde yönünü yukarı çevirdi. Güne 6.3156 liradan başlayan dolar kuru, sabah saatlerinde 6.35'in üzerinde tırmandı. Piyasalarda corona virüsü ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Yeni haftaya Fed sürpriziyle giren dolar/TL'de son durum nedir? Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 16 Mart güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 11:31
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Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?
Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?

Dolar ne kadar oldu? Geçtiğimiz haftaya 6.10 liradan başlayan dolar/TL, tarihin en büyük dalgalanmasının yaşandığı dünya borsasında hareketliliğini sürdürüyor. Fed'in acil faiz indirimi kararı almasının ardından yönünü aşağı çeken dolar kuru, kısa sürede yükselişe geçti. Piyasalarda bu hafta Merkez Bankası'nın perşembe günkü Para Politikası Kurulu Toplantısı'ndan çıkacak faiz kararı takip edilecek. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 16 Mart güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?
Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?
Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?

KÜRESEL PİYASALAR, FED SONRASI YENİ HAFTAYA NEGATİF BAŞLADI

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik endişeler artarak devam ederken, merkez bankalarının aldığı tedbirler de birbirini izliyor.

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Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?
Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?

Dünya genelinde yayılma hızı artarak devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler piyasalarda oynaklığı tüm zamanların en yüksek seviyesine taşırken, hükümetlerin ve merkez bankalarının aldığı tedbirler gündemin odağında yer alıyor.

Geçen hafta piyasalardaki panik havasını hafifletmek için merkez bankaları tarafından atılan adımlara, son olarak ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) genişlemeci hamleleri de eklendi.

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Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?
Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 pandemisinin merkez üssünün Avrupa olduğunu açıklaması ve dünyada toplam vaka sayısının 150 bini aşması sonrası İtalya'nın ardından Fransa ve İspanya'da da ülke genelinde karantina uygulamasına geçildi. ABD'de ise Başkan Donald Trump, salgın nedeniyle ulusal acil durum ilan etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından Fed, dün akşam Kovid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek amacıyla 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesi ikinci kez sürpriz faiz indirimine gitti. Fed, politika faizini yüzde 1,00-1,25 aralığından yüzde 0-0,25 aralığına çekerken, aynı zamanda 500 milyar dolarlık kısmı hazine, 200 milyar dolarlık kısmı ipoteğe dayalı tahviller olmak üzere toplam 700 milyar dolarlık parasal genişleme yapacağını duyurdu.