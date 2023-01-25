HaberlerGaleriTOKİ ÇAVDIR KURA İSİM LİSTESİ | Ağlasun, Bucak, Gölhisar, Merkez, Tefenni TOKİ KURA SONUÇLARI.. TOKİ Burdur 1.454 konut kura çekilişi açıklandı mı?
TOKİ ÇAVDIR KURA İSİM LİSTESİ | Ağlasun, Bucak, Gölhisar, Merkez, Tefenni TOKİ KURA SONUÇLARI.. TOKİ Burdur 1.454 konut kura çekilişi açıklandı mı?
TOKİ Burdur kura çekilişi ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. İlk kuraların 7 Kasım 2022 tarihinde başladığı TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında toplam 64 ilin hak sahipleri belirlendi. 7. etap kura çekilişleri başlarken Burdur TOKİ kura sonuçları merak edilmeye başlandı. Peki TOKİ Burdur, Çavdır, Ağlasun, Bucak, Gölhisar, Merkez, Tefenni ilçelerinin kura çekilişi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 25.01.2023 09:16Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 09:16