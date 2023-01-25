TOKİ ÇAVDIR KURA İSİM LİSTESİ | Ağlasun, Bucak, Gölhisar, Merkez, Tefenni TOKİ KURA SONUÇLARI.. TOKİ Burdur 1.454 konut kura çekilişi açıklandı mı?

TOKİTOKİ Bursa kura sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyen dar gelirli aileler kura takvimini yakından takip ediyor. 25 Ocak itibarıyla kura çekilişi başlayan TOKİ Burdur ilinde bugün Çavdır, Ağlasun, Bucak, Gölhisar, Merkez, Tefenni ilçelerinin hak sahipleri belirlenecek. Peki TOKİ Burdur kura isim listesi belli oldu mu?