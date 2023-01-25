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Haberler Galeri TOKİ ÇAVDIR KURA İSİM LİSTESİ | Ağlasun, Bucak, Gölhisar, Merkez, Tefenni TOKİ KURA SONUÇLARI.. TOKİ Burdur 1.454 konut kura çekilişi açıklandı mı?

TOKİ ÇAVDIR KURA İSİM LİSTESİ | Ağlasun, Bucak, Gölhisar, Merkez, Tefenni TOKİ KURA SONUÇLARI.. TOKİ Burdur 1.454 konut kura çekilişi açıklandı mı?

TOKİ Burdur kura çekilişi ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. İlk kuraların 7 Kasım 2022 tarihinde başladığı TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında toplam 64 ilin hak sahipleri belirlendi. 7. etap kura çekilişleri başlarken Burdur TOKİ kura sonuçları merak edilmeye başlandı. Peki TOKİ Burdur, Çavdır, Ağlasun, Bucak, Gölhisar, Merkez, Tefenni ilçelerinin kura çekilişi açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 25.01.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 09:16
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TOKİ ÇAVDIR KURA İSİM LİSTESİ | Ağlasun, Bucak, Gölhisar, Merkez, Tefenni TOKİ KURA SONUÇLARI.. TOKİ Burdur 1.454 konut kura çekilişi açıklandı mı?

TOKİTOKİ Bursa kura sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyen dar gelirli aileler kura takvimini yakından takip ediyor. 25 Ocak itibarıyla kura çekilişi başlayan TOKİ Burdur ilinde bugün Çavdır, Ağlasun, Bucak, Gölhisar, Merkez, Tefenni ilçelerinin hak sahipleri belirlenecek. Peki TOKİ Burdur kura isim listesi belli oldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ ÇAVDIR KURA İSİM LİSTESİ | Ağlasun, Bucak, Gölhisar, Merkez, Tefenni TOKİ KURA SONUÇLARI.. TOKİ Burdur 1.454 konut kura çekilişi açıklandı mı?

TOKİ 25 OCAK KURA ÇEKİMİ İZLE!

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TOKİ ÇAVDIR KURA İSİM LİSTESİ | Ağlasun, Bucak, Gölhisar, Merkez, Tefenni TOKİ KURA SONUÇLARI.. TOKİ Burdur 1.454 konut kura çekilişi açıklandı mı?

BURDUR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Burdur TOKİ 1.454 konut hak sahibi belirme kurası Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar, Merkez, Tefenni ilçeleri için 25 Ocak 2023 günü yapılacak.

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TOKİ ÇAVDIR KURA İSİM LİSTESİ | Ağlasun, Bucak, Gölhisar, Merkez, Tefenni TOKİ KURA SONUÇLARI.. TOKİ Burdur 1.454 konut kura çekilişi açıklandı mı?

TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Burdur TOKİ kura çekilişi ilçe ilçe şu tarihlerde yapılacak.

AĞLASUN – 25 Ocak – Saat: 10:00

BUCAK – 25 Ocak – Saat: 10:00

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TOKİ ÇAVDIR KURA İSİM LİSTESİ | Ağlasun, Bucak, Gölhisar, Merkez, Tefenni TOKİ KURA SONUÇLARI.. TOKİ Burdur 1.454 konut kura çekilişi açıklandı mı?

ÇAVDIR – 25 Ocak – Saat: 10:00

GÖLHİSAR – 25 Ocak - Saat: 10:00