HaberlerGaleriTOKİ 7. Etap Kura Takvimi: 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Bursa, Denizli, Muğla, Balıkesir, Aydın, Manisa...
TOKİ 7. Etap Kura Takvimi: 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Bursa, Denizli, Muğla, Balıkesir, Aydın, Manisa...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde kura çekimi devam ediyor. Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından hayata geçirilen sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde kura tarihlerini araştırıyor. En çok konutun inşa edileceği İstanbul'da gözler kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte Bursa, Denizli, Muğla, Balıkesir, Aydın, Manisa TOKİ 7. etap kura takvimi...