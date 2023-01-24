TOKİ 7. Etap Kura Takvimi: 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Bursa, Denizli, Muğla, Balıkesir, Aydın, Manisa...

TOKİ 7. etap kura takvimi belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen 250 bin konut için hak sahiplerini belirleme kurası devam ediyor. Kuralar çoğu ilde tamamlanırken, İstanbul başta olmak üzere diğer illerde kuraların hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte Bursa, Denizli, Muğla, Balıkesir, Aydın, Manisa TOKİ 7. etap kura takvimi...