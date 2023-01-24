24 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOKİ 7. Etap Kura Takvimi: 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Bursa, Denizli, Muğla, Balıkesir, Aydın, Manisa...

TOKİ 7. Etap Kura Takvimi: 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Bursa, Denizli, Muğla, Balıkesir, Aydın, Manisa...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde kura çekimi devam ediyor. Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından hayata geçirilen sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde kura tarihlerini araştırıyor. En çok konutun inşa edileceği İstanbul'da gözler kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte Bursa, Denizli, Muğla, Balıkesir, Aydın, Manisa TOKİ 7. etap kura takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023 16:58
  • 1
  • 19
TOKİ 7. Etap Kura Takvimi: 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Bursa, Denizli, Muğla, Balıkesir, Aydın, Manisa...

TOKİ 7. etap kura takvimi belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen 250 bin konut için hak sahiplerini belirleme kurası devam ediyor. Kuralar çoğu ilde tamamlanırken, İstanbul başta olmak üzere diğer illerde kuraların hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte Bursa, Denizli, Muğla, Balıkesir, Aydın, Manisa TOKİ 7. etap kura takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
TOKİ 7. Etap Kura Takvimi: 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Bursa, Denizli, Muğla, Balıkesir, Aydın, Manisa...

TOKİ 7. ETAP KURA TAKVİMİ

23-28 OCAK 2023 BURSA 8.650 adet konut

23-24 OCAK 2023 ISPARTA 1.828 adet konut

25 OCAK 2023 BURDUR 1454 adet konut

  • 3
  • 19
TOKİ 7. Etap Kura Takvimi: 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Bursa, Denizli, Muğla, Balıkesir, Aydın, Manisa...

26-27 OCAK 2023 DENİZLİ 3.150 adet konut
28-29 OCAK 2023 MUĞLA 2.600 adet konut
29-31 OCAK 2023 BALIKESİR 3.975 adet konut
30-31 OCAK 2023 AYDIN 3.072 adet konut

  • 4
  • 19
TOKİ 7. Etap Kura Takvimi: 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Bursa, Denizli, Muğla, Balıkesir, Aydın, Manisa...

1 ŞUBAT 2023 ÇANAKKALE 1.290 adet konut
1-3 ŞUBAT 2023 MANİSA 4.094 adet konut
4 ŞUBAT 2023 UŞAK 1.050 adet konut
5-6 ŞUBAT 2023 KÜTAHYA 2.280 adet konut
7-8 ŞUBAT 2023 AFYONKARAHİSAR 3.125 adet konut

  • 5
  • 19
TOKİ 7. Etap Kura Takvimi: 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Bursa, Denizli, Muğla, Balıkesir, Aydın, Manisa...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 7. etap kura takviminde İstanbul yer almıyor. İlerleyen günlere İstanbul kura tarihinin duyurulması bekleniyor.