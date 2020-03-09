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TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları hak kazananlar belli oldu mu? Projeye Bursa'dan 56 bin 142 başvuru yapıldı. 9 projedeki Kestel ve Yıldırım ilçeleri için kuralar bugün çekildi. Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği kura sonuçlarına ilişkin detayları sayfamızda derledik. Peki, TOKİ Bursa kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.03.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 14:38
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TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları açıklandı mı? Dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak yapılacak TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için Bursa'nın Kestel ve Yıldırım ilçelerine yapılacak konutlar için kuralar çekildi. Projeye Bursa'dan 56 bin 142 başvuru alınmıştı. Peki, TOKİ Bursa kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama ekranı...

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TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

TOKİ BURSA KESTEL-YILDIRIM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Kestel'de kura çekimi 11.00'de, Yıldırım'da 13.00'te yapıldı. Kura sonuçlarına göre hak kazananların isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

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TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

Kestel'de 250 konut ve Yıldırım'da 150 konut için kura töreni, 9 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

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TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

Kura çekimi, Harmancık'da yer alan 80 konut için 10 Haziran Çarşamba, Gürsu'da yer alan 400 konut, Mustafakemalpaşa'da yer alan 694 konut için 24 Haziran Çarşamba günü, Yenşehir'de yer alan 200 konut, İnegöl ilçesinde yer alan 800 konut için 25 Haziran Perşembe, Gemlik'de yer alan 500 konut için 25 Haziran Perşembe günü yapılacak.