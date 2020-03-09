TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları hak kazananlar belli oldu mu? Projeye Bursa'dan 56 bin 142 başvuru yapıldı. 9 projedeki Kestel ve Yıldırım ilçeleri için kuralar bugün çekildi. Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği kura sonuçlarına ilişkin detayları sayfamızda derledik. Peki, TOKİ Bursa kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 09.03.2020 14:31Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 14:38
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TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
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TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
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26
TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
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TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
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26
TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!