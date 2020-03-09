TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları açıklandı mı? Dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak yapılacak TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için Bursa'nın Kestel ve Yıldırım ilçelerine yapılacak konutlar için kuralar çekildi. Projeye Bursa'dan 56 bin 142 başvuru alınmıştı. Peki, TOKİ Bursa kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama ekranı...