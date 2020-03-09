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e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, tercihler 9 Mart itibarıyla başladı. 25 Şubat'ta açıklanacak sözlü mülakat sonuçlarına göre atamaya hak kazanan adaylar tercihlerini gerçekleştiriyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? İşte 2020 sözleşmeli öğretmenlik tercih edilebilecek okullar listesi....

Giriş Tarihi: 09.03.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 16:31
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e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları heyecanla bekleniyor. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları tercih heyecanı sarmıştı. Sözleşmeli öğretmen olarak görev olmak isteyen adaylardan hak kazananlar 9 Mart itibarıyla tercih yapmaya başladılar. Şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? İşte 2020 sözleşmeli öğretmenlik tercih edilebilecek okullar listesi....

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e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi

TERCİHLER NASIL YAPILIR? TERCİH EDİLECEK OKULLAR...

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-tercihi sayfası üzerinden tercih işlemlerini yapabilecekler. Ayrıca tercih edilebilecek okullar listesine de bu sayfa üzerinden erişim sağlanıyor.

TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

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e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi

2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

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e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi

3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.