e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, tercihler 9 Mart itibarıyla başladı. 25 Şubat'ta açıklanacak sözlü mülakat sonuçlarına göre atamaya hak kazanan adaylar tercihlerini gerçekleştiriyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? İşte 2020 sözleşmeli öğretmenlik tercih edilebilecek okullar listesi....