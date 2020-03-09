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Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 12 bin işçi alımı! 2020 personel alımı ne zaman? Hangi kadrolara alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 bin işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bilindiği üzere taşeron işçilerin kadroya geçti. Taşeron işçi sayısı oldukça azaldı. Sağlık Bakanlığı ise kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 12 bin kişilik işçi alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 09.03.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 14:05
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Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 12 bin işçi alımı! 2020 personel alımı ne zaman? Hangi kadrolara alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinin ardından kazı kurumlar atamaları kendi bünyesinden gerçekleştiriyor. Özellikle Sağlık Bakanlığı kendi bünyesinde çalıştırmak üzere işçi alımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz sene güvenlik görevlisi, şoför, teknisyen, tekniker gibi birçok kadroya personel alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Hangi kadrolara alım yapılacak? Kadro dağılımı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

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Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 12 bin işçi alımı! 2020 personel alımı ne zaman? Hangi kadrolara alım yapılacak?

12 BİN İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

81 ilde 12 bin işçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

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Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 12 bin işçi alımı! 2020 personel alımı ne zaman? Hangi kadrolara alım yapılacak?

Fakat alımların hangi tarihlerde yapılacağı henüz belli olmadı. Bakanlık tarafından alıma ilişkin ilanın yayımlanmasının ardından başvuruya dair detaylar belli olacak. İlanlar ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 12 bin işçi alımı! 2020 personel alımı ne zaman? Hangi kadrolara alım yapılacak?

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

İlan yayımlanmadığı için hangi kadrolara alım yapılacağı da belli olmadı. Geçtiğimiz sene boyacı, kaynakçı, temizlikçi, güvenlik görevlisi, şoför, teknisyen, tekniker, hizmetli, marangoz, klinik elemanı, inşaat personeli, sıvacı, metal işçisi, tesisat işçisi vb. gibi pozisyonlara alımlar yapılmıştı.

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Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 12 bin işçi alımı! 2020 personel alımı ne zaman? Hangi kadrolara alım yapılacak?

Buna göre, 2020 yılında da bunlar gibi kadrolara alım yapılması bekleniyor.