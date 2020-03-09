Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 12 bin işçi alımı! 2020 personel alımı ne zaman? Hangi kadrolara alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 bin işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bilindiği üzere taşeron işçilerin kadroya geçti. Taşeron işçi sayısı oldukça azaldı. Sağlık Bakanlığı ise kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 12 bin kişilik işçi alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 09.03.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 14:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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