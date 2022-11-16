TOKİ BİTLİS KURA SONUÇLARI | Bitlis kura çekimi NİHAİ ve YEDEK isim listesi! ADİLCEVAZ, AHLAT, HİZAN, TATVAN... 2+1, 3+1 ev kura çekimi

Bitlis TOKİ isim listesi belli oldu mu sorusunun cevabı ev sahibi olmak isteyen benlerce Bitlisli tarafından merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ederken milyonlarca vatandaş inşaa edilecek olan 2+1, 3+1 evler için gözlerini TOKİ'ye çevirdi. Peki TOKİ Bitlis kura çekimi isim listesi belli oldu mu? Adilcevaz, Ahlat, Hizan, Tatvan ilçeleri kura sonuçları açıklandı mı?