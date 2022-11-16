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Haberler Galeri TOKİ BİTLİS KURA SONUÇLARI | Bitlis kura çekimi NİHAİ ve YEDEK isim listesi! ADİLCEVAZ, AHLAT, HİZAN, TATVAN... 2+1, 3+1 ev kura çekimi

TOKİ BİTLİS KURA SONUÇLARI | Bitlis kura çekimi NİHAİ ve YEDEK isim listesi! ADİLCEVAZ, AHLAT, HİZAN, TATVAN... 2+1, 3+1 ev kura çekimi

Bitlis TOKİ isim listesi belli oldu mu sorusunun cevabı ev sahibi olmak isteyen benlerce Bitlisli tarafından merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ederken milyonlarca vatandaş inşaa edilecek olan 2+1, 3+1 evler için gözlerini TOKİ'ye çevirdi. Peki TOKİ Bitlis kura çekimi isim listesi belli oldu mu? Adilcevaz, Ahlat, Hizan, Tatvan ilçeleri kura sonuçları açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 15:17
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TOKİ BİTLİS KURA SONUÇLARI | Bitlis kura çekimi NİHAİ ve YEDEK isim listesi! ADİLCEVAZ, AHLAT, HİZAN, TATVAN... 2+1, 3+1 ev kura çekimi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşaa edilecek 2+1, 3+1 evler için hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. İlk olarak Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde bulunan illerin kura çekilişleri gerçekleştriliyor. Bugün saat 10:00'da başlayacak olan Bitlis TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Adilcevaz, Ahlat, Hizan, Tatvan ilçeleri kura sonuçları açıklandı mı? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ BİTLİS KURA SONUÇLARI | Bitlis kura çekimi NİHAİ ve YEDEK isim listesi! ADİLCEVAZ, AHLAT, HİZAN, TATVAN... 2+1, 3+1 ev kura çekimi

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bugün saat 10:00'da başlayacak olan Bitlis TOKİ kura çekimini canlı olarak aşağıdaki linlere tıklayarak izleyebilirsiniz.

TOKİ YOUTUBE CANLI YAYIN İZLE

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TOKİ BİTLİS KURA SONUÇLARI | Bitlis kura çekimi NİHAİ ve YEDEK isim listesi! ADİLCEVAZ, AHLAT, HİZAN, TATVAN... 2+1, 3+1 ev kura çekimi

BİTLİS TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bitlis TOKİ kura çekilişi 16 Kasım Çarşamba günü yapılacak. Bitlis'te yapılacak TOKİ konutu sayısı 1250 olacak.

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TOKİ BİTLİS KURA SONUÇLARI | Bitlis kura çekimi NİHAİ ve YEDEK isim listesi! ADİLCEVAZ, AHLAT, HİZAN, TATVAN... 2+1, 3+1 ev kura çekimi

BİTLİS KURA ÇEKİMİ YAPILACAK İLÇELER

-Adilcevaz

-Ahlat

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TOKİ BİTLİS KURA SONUÇLARI | Bitlis kura çekimi NİHAİ ve YEDEK isim listesi! ADİLCEVAZ, AHLAT, HİZAN, TATVAN... 2+1, 3+1 ev kura çekimi

-Hizan

-Merkez

-Tatvan