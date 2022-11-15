HaberlerGaleriEYT'de eksik prim ve yaş şemaya girdi! İşe giriş tarihin bu tarihse EYT kapsamındasın! 1996, 1997, 1998, 1999 yılı için grafik...
EYT'de eksik prim ve yaş şemaya girdi! İşe giriş tarihin bu tarihse EYT kapsamındasın! 1996, 1997, 1998, 1999 yılı için grafik...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi için önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, ''Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. Yeni yılda uygulanacaktır." açıklamasında bulundu. Düzenlemenin Aralık ayı içerisinde meclise sunulması beklenirken, kapsam içinde yer alacaklar merak ediliyor. Peki, EYT kapsamında ilk maaşlar ne zaman verilecek? EYT'de yaş ve prim şartı nasıl olacak? İşte düzenleme için son gelişmeler...