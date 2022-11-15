16 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT'de eksik prim ve yaş şemaya girdi! İşe giriş tarihin bu tarihse EYT kapsamındasın! 1996, 1997, 1998, 1999 yılı için grafik...

EYT'de eksik prim ve yaş şemaya girdi! İşe giriş tarihin bu tarihse EYT kapsamındasın! 1996, 1997, 1998, 1999 yılı için grafik...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi için önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, ''Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. Yeni yılda uygulanacaktır." açıklamasında bulundu. Düzenlemenin Aralık ayı içerisinde meclise sunulması beklenirken, kapsam içinde yer alacaklar merak ediliyor. Peki, EYT kapsamında ilk maaşlar ne zaman verilecek? EYT'de yaş ve prim şartı nasıl olacak? İşte düzenleme için son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2022 18:49
  • 1
  • 22
EYT’de eksik prim ve yaş şemaya girdi! İşe giriş tarihin bu tarihse EYT kapsamındasın! 1996, 1997, 1998, 1999 yılı için grafik...

Son dakika emekli haberleri... EYT'de eksik prim ve yaş şemaya girdi. İşe giriş tarihin bu tarihse EYT kapsamındasın. 1996, 1997, 1998, 1999 yılı için grafik hazırlandı. Ocak ayına kısa süre kala emeklilikte yaşa takılanlar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var" dedi. Peki, EYT kapsamında kimler yer alacak? Düzenleme ne zaman yasallaşacak? İlk maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
EYT’de eksik prim ve yaş şemaya girdi! İşe giriş tarihin bu tarihse EYT kapsamındasın! 1996, 1997, 1998, 1999 yılı için grafik...

EYT YASASI ARALIKTA MECLİSE SUNULACAK!

Düzenlemeyle ilgili yanıltıcı birçok haberin yer alması sebebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Buna göre:

"Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir." denildi.

  • 3
  • 22
EYT’de eksik prim ve yaş şemaya girdi! İşe giriş tarihin bu tarihse EYT kapsamındasın! 1996, 1997, 1998, 1999 yılı için grafik...

Ayrıca Bakan Bilgin'in son EYT açıklaması şöyle oldu:

"EYT'yi, aralık ayı içerisinde Meclise takdim edeceğiz. EYT yasası ile emekli olacak 1,5 milyon kişi var"

  • 4
  • 22
EYT’de eksik prim ve yaş şemaya girdi! İşe giriş tarihin bu tarihse EYT kapsamındasın! 1996, 1997, 1998, 1999 yılı için grafik...

KAPSAM BELLİ; PRİME TAKILANLAR OLMAYACAK!

"Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. 1.5 milyon dediğim rakam, haziranda aldığımız veri.

  • 5
  • 22
EYT’de eksik prim ve yaş şemaya girdi! İşe giriş tarihin bu tarihse EYT kapsamındasın! 1996, 1997, 1998, 1999 yılı için grafik...

Bu rakam yılsonu itibarıyla değişir. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söyledi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.